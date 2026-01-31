Basketball
NBA: OKC-Star Isaiah Hartenstein droht vor Trade-Deadline wohl überraschender Abgang
Kurz vor der Trade-Deadline in der NBA taucht in den Gerüchten überraschend der Name eines deutschen Champions auf.
Am 5. Februar steht in der NBA die Trade-Deadline auf dem Programm. Bis dahin könnte sich Meister Oklahoma City Thunder von Isaiah Hartenstein trennen, das berichtete "ESPN"-Insider Brian Windhorst im Podcast "The Hoop Collective".
Demnach sei der Name des Deutschen in einigen Trade-Gesprächen gefallen. Laut Windhorst sei die Situation rund um den 27-Jährigen "interessant", auch wenn die Gerüchte überraschend seien. "Warum sollte er zur Debatte stehen? Warum sollten die Thunder nach einem neuen Center Ausschau halten?“, fragt der Insider.
In der vergangenen Saison gewann OKC in der besten Basketball-Liga der Welt den Meistertitel, Hartenstein war dabei ein elementarer Bestandteil.
Zwar fiel er jüngst mit einer Wadenverletzung 16 Spiele lang aus, dennoch verbringt er auch in der aktuellen Spielzeit im Schnitt 26,5 Minuten auf dem Parkett und schnappt sich dabei 10,2 Rebounds.
Wird Hartenstein zu teuer?
Wichtig: Nach Aussage von Windhorst geht es bei einem möglichen Hartenstein-Trade nicht um sportliche Gründe, vielmehr stünden die Finanzen im Vordergrund: "Er hat nächstes Jahr eine Team Option in Höhe von 29 Millionen US-Dollar.“ Noch im Sommer 2024 hatte der 27-Jährige einen Dreijahresvertrag über 87 Millionen US-Dollar unterzeichnet.
Das Problem: Weil Chet Holmgren und Jalen Williams kostspielig verlängert wurden, sind die finanziellen Mittel bei OKC begrenzt, was für Hartenstein schwierig werden könnte.
Zumal die Franchise auf der Center-Position bereits Ersatz hat. Im vergangenen Draft wurde an Position 15 Thomas Sorber ausgewählt, der aufgrund eines Kreuzbandrisses in seiner Rookie-Saison aber nicht zum Einsatz kommen wird.
Sollte Hartenstein auf den Markt kommen, dürfte der Big Man durchaus Begehrlichkeiten wecken. So gelten beispielsweise die Los Angeles Lakers mit dem immer wieder kritisierten Deandre Ayton auf der Fünf als möglicher Kandidat.