Kurz vor der Trade-Deadline in der NBA taucht in den Gerüchten überraschend der Name eines deutschen Champions auf.

Am 5. Februar steht in der NBA die Trade-Deadline auf dem Programm. Bis dahin könnte sich Meister Oklahoma City Thunder von Isaiah Hartenstein trennen, das berichtete "ESPN"-Insider Brian Windhorst im Podcast "The Hoop Collective".

Demnach sei der Name des Deutschen in einigen Trade-Gesprächen gefallen. Laut Windhorst sei die Situation rund um den 27-Jährigen "interessant", auch wenn die Gerüchte überraschend seien. "Warum sollte er zur Debatte stehen? Warum sollten die Thunder nach einem neuen Center Ausschau halten?“, fragt der Insider.

In der vergangenen Saison gewann OKC in der besten Basketball-Liga der Welt den Meistertitel, Hartenstein war dabei ein elementarer Bestandteil.

Zwar fiel er jüngst mit einer Wadenverletzung 16 Spiele lang aus, dennoch verbringt er auch in der aktuellen Spielzeit im Schnitt 26,5 Minuten auf dem Parkett und schnappt sich dabei 10,2 Rebounds.