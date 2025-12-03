Deutscher NBA-Star verletzt
NBA: Oklahoma City Thunder auch ohne Isaiah Hartenstein erfolgreich
- Aktualisiert: 03.12.2025
- 08:38 Uhr
- SID
Der deutsche NBA-Star Isaiah Hartenstein ist verletzt. Aber das stoppt die Oklahoma City Thunder gegen die Golden State Warriors nicht.
Oklahoma City Thunder ist in der NBA weiter nicht zu stoppen.
Der Titelverteidiger, der erneut ohne den verletzten Isaiah Hartenstein auskommen musste, gewann in der Nacht zu Mittwoch mit 124:112 bei den Golden State Warriors und baute damit die eigene Erfolgsserie auf 13 Siege nacheinander aus.
In 22 Saisonspielen kassierte OKC erst eine Niederlage.
In einem engen Schlagabtausch hatten die Warriors OKC im vierten Viertel schon am Rande einer Niederlage.
Warriors-Superstar Stephen Curry fehlte im zweiten Spiel nacheinander wegen einer Oberschenkelverletzung.
Boston Celtics schlagen New York Knicks 123:117
Die Mannschaft um MVP Shai Gilgeous-Alexander, mit 38 Punkten erfolgreichster Werfer der Partie, zog das Spiel in der Schlussphase wieder auf die eigene Seite.
Hartenstein fehlte dabei erneut wegen einer Muskelzerrung in der rechten Wade.
Die beiden NBA-Stars Anthony Edwards und Jaylen Brown führten ihre Teams derweil jeweils mit persönlichen Saisonbestmarken zu Siegen. Brown legte beim 123:117 seiner Boston Celtics gegen die New York Knicks 42 Punkte auf.
Edwards kam beim 149:142 nach Verlängerung der Minnesota Timberwolves gegen die New Orleans Pelicans sogar auf 44 Zähler.