NBA: Oklahoma City Thunder auch ohne Isaiah Hartenstein erfolgreich

Der deutsche NBA-Star Isaiah Hartenstein ist verletzt. Aber das stoppt die Oklahoma City Thunder gegen die Golden State Warriors nicht.

Oklahoma City Thunder ist in der NBA weiter nicht zu stoppen.

Der Titelverteidiger, der erneut ohne den verletzten Isaiah Hartenstein auskommen musste, gewann in der Nacht zu Mittwoch mit 124:112 bei den Golden State Warriors und baute damit die eigene Erfolgsserie auf 13 Siege nacheinander aus.

In 22 Saisonspielen kassierte OKC erst eine Niederlage.

In einem engen Schlagabtausch hatten die Warriors OKC im vierten Viertel schon am Rande einer Niederlage.

Warriors-Superstar Stephen Curry fehlte im zweiten Spiel nacheinander wegen einer Oberschenkelverletzung.