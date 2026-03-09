Die Orlando Magic surfen weiter auf einer Erfolgswelle. Bei den Milwaukee Bucks feierte das Team den vierten Sieg in Serie.

Die Orlando Magic haben in der nordamerikanischen Basketballliga NBA den vierten Sieg in Folge gefeiert und die Playoffs inmitten ihrer längsten Erfolgsserie in dieser Saison fest im Blick. Die Mannschaft um die Nationalspieler Tristan da Silva und Moritz Wagner setzte sich bei den Milwaukee Bucks mit 130:91 durch. Franz Wagner fehlte weiterhin verletzt.

Bester Werfer für die Gäste war Paolo Banchero mit 33 Punkten. Da Silva holte fünf Zähler, sechs Rebounds und fünf Assists, für Moritz Wagner standen drei Punkte und neun Rebounds auf dem Statistikzettel. Nach dem 35. Saisonerfolg belegt Orlando in der Eastern Conference Platz sechs.