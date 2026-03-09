- Anzeige -
Basketball

NBA: Vierter Sieg in Folge für Orlando Magic

Die Orlando Magic surfen weiter auf einer Erfolgswelle. Bei den Milwaukee Bucks feierte das Team den vierten Sieg in Serie.

Die Orlando Magic haben in der nordamerikanischen Basketballliga NBA den vierten Sieg in Folge gefeiert und die Playoffs inmitten ihrer längsten Erfolgsserie in dieser Saison fest im Blick. Die Mannschaft um die Nationalspieler Tristan da Silva und Moritz Wagner setzte sich bei den Milwaukee Bucks mit 130:91 durch. Franz Wagner fehlte weiterhin verletzt.

Bester Werfer für die Gäste war Paolo Banchero mit 33 Punkten. Da Silva holte fünf Zähler, sechs Rebounds und fünf Assists, für Moritz Wagner standen drei Punkte und neun Rebounds auf dem Statistikzettel. Nach dem 35. Saisonerfolg belegt Orlando in der Eastern Conference Platz sechs.

Wembanyama führt Spurs zu nächstem Sieg

Die Bucks verzichteten abermals auf ihren angeschlagenen Superstar Giannis Antetokounmpo. Er hat jetzt schon 30 Spiele verpasst, mit Abstand die meisten in seiner 13-jährigen NBA-Karriere.

Victor Wembanyama führte die San Antonio Spurs mit 29 Punkten zu einem ungefährdeten 145:120 gegen die Houston Rockets. Für die Spurs war es der 15. Sieg in den jüngsten 16 Duellen, sie stehen im Westen hinter Titelverteidiger Oklahoma City Thunder auf Platz zwei.

