Tristan da Silva trägt entscheidend zum nächsten Sieg der Orlando Magic in der NBA bei. Derweil bricht LeBron James den nächsten All-Time-Rekord.

Europameister Tristan da Silva hat die Orlando Magic in der Basketball-Profiliga NBA zu einem dramatischen Sieg geführt. Der 24-Jährige steuerte beim 115:114 gegen die Dallas Mavericks 19 Punkte bei und war damit von der Bank kommend bester Scorer seines Teams. Da Silva traf all seine acht Würfe und versenkte dabei vier Dreier. LeBron James knackte derweil im Spiel der Lakers den Rekord für die meisten Körbe in der NBA.

Beim Erfolg der Magic gelangen Wendell Carter Jr. mit einem Dunk 1,4 Sekunden vor dem Ende die entscheidenden Zähler zum Sieg. Durch den zweiten Erfolg nacheinander bleibt Orlando als Siebter im Osten auf Tuchfühlung zu den direkten Playoff-Rängen. Weltmeister Moritz Wagner kam auf sechs Punkte, zwei Rebounds und zwei Assists, Franz Wagner fehlte weiter verletzt. Für Dallas traf Klay Thompson mit 24 Zählern am besten.

LeBron James übernahm nach dem Rekord für die meisten Punkte nun auch die Bestmarke für die meisten erzielten Körbe innerhalb der regulären NBA-Saison. Der 41 Jahre alte Superstar schloss beim Spiel der Los Angeles Lakers gegen die Denver Nuggets am Ende des ersten Viertels mit einem Sprungwurf aus der Mitteldistanz mit seinem 15.837. Korb zu Kareem Abdul-Jabbar auf. Die Punktemarke von Abdul-Jabbar von 38.387 Zählern hatte James bereits vor drei Jahren überboten.