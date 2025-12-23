Angeführt von Basketballstar Shai Gilgeous-Alexander gewann das Spitzenteam ohne den angeschlagen aussetzenden Deutsch-Amerikaner Isaiah Hartenstein mit 119:103 gegen die Memphis Grizzlies. Thunder bleibt mit nun 26 Siegen das erfolgreichste Team der laufenden Saison.

NBA -Champion Oklahoma City Thunder hat drei Tage nach der dritten Saisonniederlage gleich wieder in die Erfolgsspur gefunden.

OKC feiert in der NBA nach einer Pleite wieder einen Sieg. Erneut wird Shai Gilgeous-Alexander zum entscheidenden Faktor.

Hartenstein erneut nicht dabei

Gilgeous-Alexander, MVP der vergangenen Spielzeit, war in Oklahoma City mit 31 Punkten einmal mehr der erfolgreichste Werfer der Partie. Der 27 Jahre alte Kanadier steuerte zudem zehn Rebounds und acht Assists bei - und verpasste damit nur knapp ein Triple-Double.

Hartenstein fehlte in der Nacht zu Dienstag erneut wegen Wadenproblemen. Der Center hatte vor acht Tagen sein Comeback nach zweiwöchiger Pause gegeben, im darauffolgenden Spiel aber ebenso wieder ausgesetzt wie nun nach der Niederlage bei den Minnesota Timberwolves (107:112) vor drei Tagen, bei der er wieder zum Einsatz gekommen war.