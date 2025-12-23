- Anzeige -
- Anzeige -
Basketball

NBA: Oklahoma City Thunder schlagen nach Pleite zurück - Hartenstein fehlt weiter

  • Aktualisiert: 23.12.2025
  • 08:19 Uhr
  • SID

OKC feiert in der NBA nach einer Pleite wieder einen Sieg. Erneut wird Shai Gilgeous-Alexander zum entscheidenden Faktor.

NBA-Champion Oklahoma City Thunder hat drei Tage nach der dritten Saisonniederlage gleich wieder in die Erfolgsspur gefunden.

Angeführt von Basketballstar Shai Gilgeous-Alexander gewann das Spitzenteam ohne den angeschlagen aussetzenden Deutsch-Amerikaner Isaiah Hartenstein mit 119:103 gegen die Memphis Grizzlies. Thunder bleibt mit nun 26 Siegen das erfolgreichste Team der laufenden Saison.

- Anzeige -
- Anzeige -

Hartenstein erneut nicht dabei

Gilgeous-Alexander, MVP der vergangenen Spielzeit, war in Oklahoma City mit 31 Punkten einmal mehr der erfolgreichste Werfer der Partie. Der 27 Jahre alte Kanadier steuerte zudem zehn Rebounds und acht Assists bei - und verpasste damit nur knapp ein Triple-Double.

Hartenstein fehlte in der Nacht zu Dienstag erneut wegen Wadenproblemen. Der Center hatte vor acht Tagen sein Comeback nach zweiwöchiger Pause gegeben, im darauffolgenden Spiel aber ebenso wieder ausgesetzt wie nun nach der Niederlage bei den Minnesota Timberwolves (107:112) vor drei Tagen, bei der er wieder zum Einsatz gekommen war.

- Anzeige -
Mehr Basketball-News
BBL: Oldenburg kann wieder trainieren
News

Ausgewählte Topspiele jede Woche im Joyn-Livestream

  • 23.12.2025
  • 08:48 Uhr
Sport Bilder des Tages October 30, 2023, Los Angeles, California, USA: Los Angeles Lakers LeBron James 23 is defended by Orlando Magic s Franz Wagner 22 during an NBA, Basketball Herren, USA basket...
News

NBA 2025/26: Termine, Favoriten, Stars und Übertragung - alle Infos

  • 23.12.2025
  • 08:45 Uhr
Svetislav Pesic im September
News

Trainer-Beben bei Bayern: Basketball-Legende Pesic kehrt zurück

  • 22.12.2025
  • 19:39 Uhr
NBA-Boss Adam Silver ist großer Fan der Europa-Pläne
News

NBA und FIBA konkretisieren Europa-Pläne

  • 22.12.2025
  • 13:59 Uhr
DBB-Frauen glücklich nach Sieg
News

Basketball-WM 2026 in Berlin: So kommt ihr noch an Tickets

  • 22.12.2025
  • 08:51 Uhr
Gut gebrüllt: Dennis Schröder (M.)
News

Nervenstarker Schröder: Kings beenden Pleitenserie

  • 22.12.2025
  • 07:24 Uhr
Seit Februar in LA: Maximilian Kleber
News

Essen, Geschenke, Spieleabend: Weihnachten bei den Klebers

  • 22.12.2025
  • 06:01 Uhr
Sieg vor Rekordkulisse: Andreas Obst und die Bayern
News

Nach Herbert-Aus: Bayern siegen klar im Rekordspiel

  • 21.12.2025
  • 20:04 Uhr
Nowitzki beendete seine aktive Karriere im Jahr 2019
News

Basketball: Nowitzki in die FIBA Hall of Fame

  • 21.12.2025
  • 14:12 Uhr
Nicht mehr Bayern-Trainer: Gordon Herbert
News

Trainerbeben beim FC Bayern

  • 21.12.2025
  • 10:13 Uhr