Die Sacramento Kings beenden dank eines nervenstarken Dennis Schröder endlich ihre Pleitenserie.

Dank eines nervenstarken Dennis Schröder haben die Sacramento Kings in der NBA ihre Niederlagen-Serie beendet. Beim 125:124 n.V. gegen die Houston Rockets verwandelte der Kapitän der deutschen Basketball-Nationalmannschaft 2,2 Sekunden vor dem Ende der Overtime den entscheidenden Drei-Punkte-Wurf. 0,8 Sekunden vor Schluss verpasste Superstar Kevin Durant den Sieg für die Rockets.

Sacramento feierte nicht zuletzt aufgrund der starken Leistung von Schröder, der auf 24 Punkte und zehn Assits kam, den ersten Sieg nach zuvor fünf Niederlagen. In der regulären Spielzeit hatten die Kings in den letzten 44 Sekunden einen Fünf-Punkte-Rückstand zum 112:112 wettgemacht: Schröder ermöglichte den Ausgleich durch einen Rebound und einen Assist.