Wie schon in der vergangenen Saison werden die Orlando Magic von Verletzungen ihrer wichtigsten Spieler heimgesucht. Nach dem Ausfall von Franz Wagner rückt nun wieder umso mehr Paolo Banchero in den Fokus. Funktioniert das diesmal besser als in der Vergangenheit? Von Ole Frerks Man könnte das Scheitern im Cup-Halbfinale als gutes Omen interpretieren. Historische Parallelen lassen sich schließlich problemlos finden: 2023 verloren die Indiana Pacers im Cup-Finale, anderthalb Jahre später standen sie in Game 7 der NBA Finals. 2024 verloren die Oklahoma City Thunder das Pokalendspiel, ein halbes Jahr später waren sie Meister. Das sind die Sphären, in die Orlando Magic kurz- oder mittelfristig ebenfalls vorstoßen will. Ist das Halbfinal-Scheitern eine nötige Prüfung auf dem Weg dorthin? Unklar. Ohnehin scheint die Lage beim Team wieder einmal etwas komplizierter zu sein – die aktuelle Phase ließe sich schließlich ebenso gut als potenziellen Wendepunkt für sie interpretieren. Die Niederlage gegen die New York Knicks, einen legitimen Finals-Contender, ließ die eigentlich starke Magic-Defense ziemlich verletzlich aussehen, was für sich genommen ärgerlich war. "Ich denke, das ist motivierend", kommentierte Paolo Banchero. "Es zeigt uns einfach, woran wir arbeiten müssen, damit wir im Frühling ein besseres Team sein können." Das größere Problem dabei jedoch war, dass dieses Spiel die nächste Verletzung eines Schlüsselspielers mit sich brachte. In gewisser Weise droht die Saison der Magic, die vor kurzem erst so richtig ins Rollen gekommen schien, wieder einen ähnlich krummen Weg einzuschlagen wie die vorherige.

Orlando Magic: Wieder die gleiche Seuche? Schon im Vorjahr war Banchero der erste Spieler, der lange ausfiel, was sich zunächst aber nicht negativ auswirkte. Auch diesmal nicht: Von Franz Wagner und Jalen Suggs geführt legten die Magic einen Run hin, fanden mehr ihren offensiven Rhythmus, spielten geradliniger und gewannen sieben von zehn Spielen (nach einem 6-6-Start). LeBron James bei den Los Angeles Lakers - eine goldene Zwickmühle

Vergangene Saison verletzte sich Wagner selbst, ehe Banchero zurückkehrte. Diesmal gab es immerhin zwei gemeinsame Starts, im zweiten Spiel verletzte sich Wagner jedoch nach sieben Minuten am Sprunggelenk. Und nun hat sich im Halbfinale auch noch Suggs an der Hüfte verletzt, wobei seine Ausfallzeit davon abhängen wird, wie er auf die Behandlung anspricht. Die vergangene Saison hatte für den Point Guard im Januar geendet, woraufhin Orlando – auch mit Banchero und Wagner – auf dem Weg zu einer 41-41-Bilanz lange Zeit nach seiner Identität suchen musste. Es könnte sein, dass dies nun wieder passieren wird; in jedem Fall müssen die Magic nun vorerst ohne mindestens einen, vielleicht sogar ohne beide seiner wichtigsten Pace-Maker auskommen. Anders gesagt: Ohne seine beiden vielleicht wichtigsten Spieler.

Paolo Banchero bei Orlando Magic: Etwas fehlt Banchero sollte eigentlich einer davon sein. Nach Ansicht vieler ist er es auch – immerhin ist der einstige Nummer-eins-Pick der bisher einzige All-Star des aktuellen Magic-Teams, und zweifellos ein immens talentierter Spieler. Er ist jedoch auch einer, der polarisiert, und der bisher nicht den Einfluss auf das Spiel hatte, den ein Star üblicherweise ausüben sollte. Zumindest nicht im positiven Sinn. Im Lauf seiner vierjährigen Karriere waren die Magic noch nie erfolgreicher in den Minuten, in denen Banchero auf dem Court stand, im Vergleich zu den Minuten ohne ihn. Darin unterscheidet er sich drastisch von Suggs, insbesondere aber auch von Wagner, wie die Daten seit 2024 (via databallr) zeigen.

Das sind alarmierende Werte, die nach einigen Jahren eigentlich auch kein Zufall mehr sein können. Und die den Magic überdies Sorgen bereiten können, was die nächsten Wochen angeht, die mindestens Wagner ja aussetzen wird. Zumal neun der nächsten zwölf Spiele auswärts stattfinden, der Spielplan wird nach der kurzen Cup-Pause also nicht gerade angenehmer.

Orlando Magic: Großer Unterschied zwischen Franz Wagner und Paolo Banchero Auf dem Papier sind Banchero und Wagner als große, scorende Forwards mit guten Passfähigkeiten relativ ähnlich, was den Kontrast bei den Zahlen umso auffälliger macht. Es liegt zum Teil an der Spielanlage; Wagner liest das Spiel schneller und intuitiver, bewegt den Ball und sich selbst schneller, nicht zuletzt wohl dadurch bedingt, dass er es in Berlin und auch am College lernen musste, als Off-Ball-Spieler effektiv zu sein. Erst in der NBA wurden ihm immer mehr On-Ball-Pflichten zuteil; Wagner ist zu einem starken Pick'n'Roll-Playmaker gereift, kann effizient für sich und andere kreieren, verliert dabei fast nie den Ball. Gleichzeitig hat er das gute Off-Ball-Game aber nicht verloren, sondern kann auch als Cutter oder Zielspieler in Transition glänzen.

VIDEO: Franz Wagner im DFB-Dress - neues Trikot statt Klinsmann

Es ist kein Zufall, dass die Offense oft dann am flüssigsten wirkt, wenn Wagner als primärer Creator von vier Spielern umgeben wird, die Gefahr von draußen ausstrahlen – und die, was insbesondere für Suggs und Desmond Bane gilt, selbst auch mit Tempo etwas kreieren können. Banchero verarbeitet das Geschehen langsamer. Noch stoppt er den Ball zu oft, überlegt erst, ehe er seine Aktionen startet. Das individuelle Talent sorgt trotzdem für "laute" Zahlen (vergangene Saison 26 Punkte und 5 Assists, sogar 29 und 4 in den Playoffs), aber eben nicht für Flow, oder für gute Team-Offense. Zumindest war das bisher nicht häufig der Fall.

Zwei Faktoren könnten die Magic für die kommenden Aufgaben dennoch einigermaßen optimistisch stimmen. Die Präsenz von Bane einerseits – der Großteil der "schlechten" Banchero-Minuten über die letzten Jahre kam ja ohne den Neuzugang zustande, der sich über die letzten Wochen immer besser zurechtzufinden schien und das Cup-Viertelfinale gegen die Miami Heat mit 37 Zählern fast im Alleingang entschied. Orlando ist noch immer weit davon entfernt, ein elitäres Spacing-Team zu sein, der Kader bietet jedoch eher als in der Vergangenheit die Möglichkeit, auch Banchero Platz zu schaffen. Gerade dann, wenn Coach Jamahl Mosley auch den Rookies Jase Richardson und Noah Penda etwas mehr Minuten überträgt - und wenn der zuletzt slumpende Tristan da Silva seinen Touch wiederfindet.

Aufatmen bei Franz Wagner Und dann ist da noch Banchero selbst. Bei aller Kritik ist dem 23-Jährigen durchaus anzumerken, dass er gesehen hat, was ohne ihn funktionierte. Dass er versucht, sich etwas mehr anzupassen, etwas weniger balldominant aufzutreten. Das ist auch nicht nur dem Rost nach seiner Verletzungspause zuzuschreiben. Schon vor seiner Verletzung tendierte seine Wurfauswahl zu mehr Abschlüssen am Ring, weniger langen Zweiern als je zuvor in seiner Karriere. Zudem hielt er den Ball deutlich weniger in der Hand als in der vergangenen Saison (4 statt 5,3 Minuten pro Spiel). Eine Entwicklung in kleinen, aber wichtigen Schritten.

Orlando Magic: Vielleicht nur ein Stolperstein Auf der anderen Seite macht dies die Tatsache nur bitterer, dass nun erst einmal erneut eine gewisse Umstellung erfolgen muss. Die Magic können nicht einfach daran arbeiten, ihren All-Star in das zuletzt funktionierende Kollektiv - und einen mehr von Wagner geführten Angriff - zu integrieren. Sie müssen wieder umschweifen. Denn eigentlich ist das die Hauptaufgabe der Magic, eine ihrer letzten Hürden; Talent haben sie, Tiefe (wenn alle mal fit sind) und defensive Identität ebenfalls. Die offensive Rollenverteilung und der Rhythmus, daran müssen sie noch arbeiten, zumindest in der Version des Teams, bei der Banchero zur Verfügung steht.

