Basketball

NBA: Tristan da Silva trumpft auf: Magic schlagen Dennis Schröders Cavs

  • Aktualisiert: 12.03.2026
  • 08:51 Uhr
  • SID

In der NBA trumpft der Deutsche Tristan da Silva mächtig auf. Zwei seiner DBB-Kollegen bleiben derweil blass.

Tristan da Silva trumpft in der NBA auf: Der Basketball-Europameister hat den Orlando Magic mit einem starken Auftritt zum Sieg gegen die Cleveland Cavaliers um Nationalmannschafts-Kapitän Dennis Schröder verholfen. Beim 128:122, dem fünften Sieg in Folge der Magic, erzielte der 24-Jährige 23 Punkte. Neun davon im Schlussabschnitt.

"Seit der All-Star-Pause habe ich das Gefühl, dass wir wirklich einen Weg gefunden haben, auf dem Platz zusammenzuwachsen", sagte da Silva: "Wir spielen füreinander, treffen die richtigen Entscheidungen."

Schröder und Wagner unauffällig

In Abwesenheit des weiter verletzten Franz Wagner blieb dessen Bruder Moritz Wagner im Orlando-Trikot mit einem Punkt unauffällig - und das traf auch auf Schröder zu. Alle fünf Würfe des 32 Jahre alten Braunschweigers verfehlten ihr Ziel, der Welt- und Europameister blieb letztlich ohne Zähler. Für die Cavs war Starspieler James Harden mit 30 Punkten der erfolgreichste Werfer.

In der Tabelle der Eastern Conference rückt Orlando als Fünfter damit etwas näher an den Tabellenvierten Cleveland heran. Die Cavs haben allerdings noch vier Siege Vorsprung. Beide Teams sind damit auf Playoff-Kurs.

