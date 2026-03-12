In der NBA trumpft der Deutsche Tristan da Silva mächtig auf. Zwei seiner DBB-Kollegen bleiben derweil blass.

Tristan da Silva trumpft in der NBA auf: Der Basketball-Europameister hat den Orlando Magic mit einem starken Auftritt zum Sieg gegen die Cleveland Cavaliers um Nationalmannschafts-Kapitän Dennis Schröder verholfen. Beim 128:122, dem fünften Sieg in Folge der Magic, erzielte der 24-Jährige 23 Punkte. Neun davon im Schlussabschnitt.

"Seit der All-Star-Pause habe ich das Gefühl, dass wir wirklich einen Weg gefunden haben, auf dem Platz zusammenzuwachsen", sagte da Silva: "Wir spielen füreinander, treffen die richtigen Entscheidungen."