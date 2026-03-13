NBA - Rekordnacht: Shai Gilgeous-Alexander überholt Wilt Chamberlain

Ein Rekord, von dem man nicht dachte, dass er gebrochen werden könnte, ist in der vergangenen NBA-Nacht gefallen. Shai Gilgeous-Alexander überholt damit Wilt Chamberlain. Shai Gilgeous-Alexander hat in der NBA eine historische Bestmarke erreicht: Als erstem Spieler gelangen dem 27-Jährigen in 127 Spielen in Folge mindestens 20 Punkte. Den alleinigen Rekord schnappte sich Gilgeous-Alexander beim 104:102-Heimsieg von Oklahoma City Thunder gegen die Boston Celtics, zuvor hatte der Kanadier bereits den ursprünglichen, 63 Jahre alten Bestwert von 126 Spielen durch NBA-Legende Wilt Chamberlain eingestellt.

- Anzeige -

- Anzeige -

SGA demütig: "Bedeutungslos, wenn man nicht gewinnt" "Alle Rekorde und Erfolge sind großartig, aber sie sind bedeutungslos, wenn man nicht gewinnt, und das war alles, was mich interessierte", sagte Gilgeous-Alexander nach dem Match, "ich hätte den Rekord jederzeit für den Sieg eingetauscht." Nun aber sei er froh, "dass wir gewonnen haben und ich den Rekord aufgestellt habe." Am knappen Sieg seines Teams, bei dem der Deutsche Isaiah Hartenstein weiterhin verletzt fehlte, hatte Gilgeous-Alexander einen entscheidenden Anteil, mit 35 Punkten war er bester Werfer der Partie. Durch den siebten Sieg hintereinander führt Oklahoma die Western Conference weiterhin klar an.

- Anzeige -

- Anzeige -