NBA - Rekordnacht: Shai Gilgeous-Alexander überholt Wilt Chamberlain
- Aktualisiert: 13.03.2026
- 06:53 Uhr
- SID
Ein Rekord, von dem man nicht dachte, dass er gebrochen werden könnte, ist in der vergangenen NBA-Nacht gefallen. Shai Gilgeous-Alexander überholt damit Wilt Chamberlain.
Shai Gilgeous-Alexander hat in der NBA eine historische Bestmarke erreicht: Als erstem Spieler gelangen dem 27-Jährigen in 127 Spielen in Folge mindestens 20 Punkte.
Den alleinigen Rekord schnappte sich Gilgeous-Alexander beim 104:102-Heimsieg von Oklahoma City Thunder gegen die Boston Celtics, zuvor hatte der Kanadier bereits den ursprünglichen, 63 Jahre alten Bestwert von 126 Spielen durch NBA-Legende Wilt Chamberlain eingestellt.
SGA demütig: "Bedeutungslos, wenn man nicht gewinnt"
"Alle Rekorde und Erfolge sind großartig, aber sie sind bedeutungslos, wenn man nicht gewinnt, und das war alles, was mich interessierte", sagte Gilgeous-Alexander nach dem Match, "ich hätte den Rekord jederzeit für den Sieg eingetauscht." Nun aber sei er froh, "dass wir gewonnen haben und ich den Rekord aufgestellt habe."
Am knappen Sieg seines Teams, bei dem der Deutsche Isaiah Hartenstein weiterhin verletzt fehlte, hatte Gilgeous-Alexander einen entscheidenden Anteil, mit 35 Punkten war er bester Werfer der Partie.
Durch den siebten Sieg hintereinander führt Oklahoma die Western Conference weiterhin klar an.
Orlando Magic auch ohne Franz Wagner wieder in der Spur
Grund zur Freude gab es auch für die beiden deutschen Profis Tristan da Silva und Moritz Wagner. Mit Orlando Magic gelang ein 136:131 über die Washington Wizards. Europameister da Silva steuerte starke 26 Punkte sowie sieben Rebounds und zwei Assists bei, Wagner kam in rund elf Minuten Spielzeit auf sieben Punkte und fünf Rebounds.
Auch Orlando setzt damit eine Serie fort, verließ zum sechsten Mal in Folge als Sieger das Parkett und steht in der Eastern Conference damit auf Rang fünf.
Maximilian Kleber fehlte den Los Angeles Lakers beim 142:130-Sieg über die Chicago Bulls wegen einer Lendenwirbelverletzung. Überragender Spieler der Lakers war Topstar Luka Doncic mit 51 Punkten, in der Western Conference steht das Team durch den vierten Erfolg nacheinander auf Platz drei.