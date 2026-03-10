- Anzeige -
Basketball

NBA - Sperre droht: Luka Doncic muss 50.000 US-Dollar zahlen

  • Aktualisiert: 10.03.2026
  • 21:23 Uhr
  • SID

Basketball-Star Luka Doncic ist von der NBA mit einer Geldstrafe belegt worden und steht kurz vor einer Sperre.

Aufgrund einer "unangemessenen und unprofessionellen Geste" beim 110:97‑Sieg gegen die New York Knicks am Sonntag muss der Topscorer der Los Angeles Lakers 50.000 US-Dollar (circa 43.000 Euro) zahlen. Das teilte die Liga am Dienstag mit.

Der Vorfall ereignete sich im dritten Viertel. Doncic wollte ein Foul ziehen, sein Körpereinsatz wurde jedoch mit einem Offensivfoul geahndet. Auf dem Boden liegend rieb der Slowene seine Finger zu einer Geste gegeneinander, die einen Bestechungsvorwurf impliziert, und blickte dabei direkt zu Referee Tre Maddox.

Da Doncic in dieser Saison bereits auf 15 technische Fouls in 52 absolvierten Spielen kommt, droht ihm beim nächsten Vergehen dieser Art eine Sperre für ein Spiel. Danach gäbe es für je zwei weitere technische Fouls automatisch ein weiteres Spiel Sperre - ohne Bezahlung.

