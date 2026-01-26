- Anzeige -
nba

NBA: Oklahoma City Thunder verliert auch gegen die Raptors

OKC kassiert in der NBA die zweite Niederlage in Folge. Der Titelverteidiger muss auch gegen Toronto ohne den verletzten Isaiah Hartenstein auskommen.

Meister Oklahoma City Thunder hat in der NBA seine zweite Niederlage in Serie kassiert. Der Titelverteidiger, der weiter ohne den deutschen Center Isaiah Hartenstein (Wadenverletzung) auskommen musste, verlor gegen die Toronto Raptors mit 101:103, thront mit einer Bilanz von 37:10 aber weiter an der Liga-Spitze.

MVP Shai-Gilgeous Alexander kam für die Thunder, die zuletzt bereits die Neuauflage des letztjährigen Finals gegen die Indiana Pacers verloren hatten, auf 24 Punkte. Bei den Raptors, die ihren vierten Sieg in Folge holten, war Immanuel Quickley mit 23 Punkten und elf Rebounds der erfolgreichste Spieler.

NBA: "Traurige Stimmung" bei Timberwolves gegen Warriors

Zudem gewannen die Golden State Warriors 111:85 bei den Minnesota Timberwolves. Die Partie in Minneapolis war nach den tödlichen Polizeischüssen auf einen Mann in der Großstadt inmitten der Proteste gegen die Abschiebungspolitik der US-Regierung verschoben worden.

"Ich fand die Stimmung auf den Tribünen bizarr und traurig – es war eines der seltsamsten Spiele, an denen ich je teilgenommen habe", sagte Warriors-Coach Steve Kerr.

