NBA: Oklahoma löst Playoffs-Ticket - Schröder verliert bei Ex-Team

"Das tut weh", sagte Hartenstein nach der zweiten knappen Niederlage in Serie: "Wir hatten zwei Spiele mit großartigen Würfen - das macht es umso enttäuschender." Zuvor hatten die Knicks 126:130 n.V. bei den San Antonio Spurs verloren. Sie liegen auf Platz vier der Eastern Conference.

Bester Werfer der umkämpften Partie war Oklahomas Jalen Williams mit 30 Punkten. Die Thunder führen die Western Conference mit 52:22-Siegen an.

Starke 17 Punkte, zwölf Rebounds und fünf Assists des 25-Jährigen waren nicht genug, um das 112:113 der New York Knicks gegen die Oklahoma City Thunder zu verhindern. Ein Korb von Shai Gilgeous-Alexander 2,6 Sekunden vor Schluss sicherte den Gästen das erste Play-off-Ticket seit 2020.

Nationalspieler Isaiah Hartenstein hat mit den New York Knicks in der NBA die nächste bittere Niederlage hinnehmen müssen.

Oklahoma City Thunder @ New York Knicks 113:112

Weltmeister Dennis Schröder hat mit seinen Brooklyn Nets in der NBA nach zuletzt drei Erfolgen wieder eine Niederlage hinnehmen müssen.

"Er hat gezeigt, dass er einer der besten Spieler der Welt ist", sagte Mavs-Coach Jason Kidd und schwärmte: "Er ist immer in der Lage, starke Würfe zu nehmen. Er ist Picasso! Gib ihm den Pinsel, er wird etwas Besonderes machen."

Cleveland Cavaliers @ Denver Nuggets 101:130

Der Champion schlägt zurück! Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge sind die Denver Nuggets zurück in der Erfolgsspur. Und wie. Gegen die Cleveland Cavaliers gelang dem Team um Superstar Nikola Jokic am Sonntag ein Statement-Sieg, die Cavs wurden mit 130:101 nach Hause geschickt.

Mit einer 52:23-Bilanz unterstreichen die Nuggets die Ambitionen auf Platz eins in der Western Conference gegen die Konkurrenten Minnesota Timberwolves und Oklahoma City Thunder (beide 51:22). Bester Werfer bei den Nuggets war der letztjährige Finals MVP Jokic mit 26 Punkten. Bei den Gästen aus Cleveland war Evan Mobley mit 23 Zählern der beste Werfer.

Die Cavaliers, die nun fünf der letzten sieben Spiele verloren haben, belegen nach der deutlichen Pleite mit einer 45:30-Bilanz in der Eastern Conference weiter Platz drei. Allerdings könnten die New York Knicks (44:29) die Niederlage für sich nutzen, um vorbeizuziehen. Die Cavaliers konnten das später überwiegend einseitige Spiel keine zwei Viertel lang ausgeglichen gestalten. Die Nuggets fanden nach einem schwachen Start recht bald ihren Rhythmus.

57 Prozent verwandelte Würfe aus dem Feld und 67 Prozent getroffene Dreier in der ersten Halbzeit ergaben unter dem Strich eine Neun-Punkte-Führung für den amtierenden Champion. Was danach folgte, war pure Dominanz, die Nuggets ließen den dann überforderten Gästen keine Chance mehr. Auf 101:77 bauten die Nuggets ihre Führung im dritten Viertel aus und gaben diese nicht mehr aus der Hand.