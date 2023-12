NBA: Orlando Magic beenden Talfahrt, Pleiten für Schröder, Theis und Hartenstein

Hartenstein unterlag mit den New York Knicks den Milwaukee Bucks um Superstar Giannis Antetokounmpo mit 111:130, kam Dabei legte der Deutsche gute Zahlen auf. Hartenstein, der von Beginn startete, erhielt mit knapp 33 Minuten die drittmeiste Spielzeit in seiner Mannschaft. Dies nutzte der Center für zwölf Punkte und 13 Rebounds.

Milwaukee Bucks at New York Knicks 130:11

Boston, für das Theis von 2017 bis 2021 sowie im Jahr 2022 aufgelaufen war, festigte seine Spitzenposition in der Liga - angeführt von Jason Tatum, der am Tag vor Heiligabend mit 30 Punkten glänzte.

"Verlieren ist in dieser Liga furchtbar", sagte Pistons-Headcoach Monty Williams und ergänzte: "Ich bin stolz auf die Art und Weise, wie sie jeden Abend weiterkämpfen. Unsere Jungs wollen nicht Teil einer Pechsträhne sein, was auch immer. Aber jeden Tag kommen sie zurück und versuchen, ein Spiel zu gewinnen, mit Konzentration und Tatkraft."

Am Mittwoch tritt Detroit erneut gegen die Nets an, um den alleinigen Negativrekord abzuwenden. Auch zur längsten Niederlagenserie überhaupt ist es mittlerweile nicht mehr weit: Die Philadelphia 76ers kassierten einst am Ende der Spielzeit 2014/15 und zu Beginn der Spielzeit 2015/16 insgesamt 28 Pleiten am Stück.