Sieg gegen Chicago Bulls

NBA: Orlando Magic gewinnt weiter und steht erstmals auf einem direkten Playoff-Platz

  • Aktualisiert: 02.12.2025
  • 06:15 Uhr
  • SID

Der starke Lauf der Orlando Magic hält weiter an. Gegen die Chicago Bulls gewann Magic dank eines starken Schlussviertels von Desmond Bane.

Orlando Magic eilt in der NBA weiter von Sieg zu Sieg und steht nun bereits auf einem direkten Playoff-Rang. Das Team um die deutschen Europameister Franz Wagner und Tristan da Silva schlug die Chicago Bulls 125:120, mit einer 13-8-Bilanz ist Orlando im Osten Fünfter.

Entscheidender Mann beim Sieg gegen den sechsmaligen Champion war Neuzugang Desmond Bane, der 18 seiner 37 Punkte im Schlussviertel verbuchte. Franz Wagner kam auf 25 Zähler und sechs Rebounds, da Silva setzte dagegen all seine vier Würfe aus dem Feld vorbei und blieb ohne Punkt.

Orlando Magic: Direktes Duell gegen Miami Heat steht an

"Ich arbeite jeden Sommer dafür, der bestmögliche Basketballspieler zu werden", sagte Bane nach seinem starken Auftritt: "Ich bin noch lange nicht da, wo ich hin will. Aber ich habe das Gefühl, dass ich das Spiel auf vielfältige Weise beeinflussen kann."

Orlando machte einen zwischenzeitlichen 15-Punkte-Rückstand (59:74) wett, es war für die Franchise aus Florida der sechste Sieg in den vergangenen sieben Spielen. Weiter geht es in dieser Woche mit zwei Heimspielen gegen die San Antonio Spurs und Miami Heat. Miami (14-7) steht in der Tabelle der Eastern Conference dicht vor Orlando.

