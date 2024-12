Franz Wagner und die Orlando Magic stellen ihre Top-Form unter Beweis und fügen den Nets die nächste Pleite zu. Im anderen Spiel bauen die Memphis Grizzlies ihre grandiose Serie aus. Dabei glänzen besonders zwei Stars mit Bestwerten.

Orlando Magic hat auch das fünfte Duell in Folge gegen die Brooklyn Nets für sich entschieden. Im Barclays Center fuhr das Team um die Wagner-Brüder einen 100:92-Erfolg ein. Die Niederlage konnte auch DBB-Kapitän Dennis Schröder, der im letzten Aufeinandertreffen noch aus privaten Gründen gefehlt hatte, nicht verhindern. Magic-Star Paolo Banchero steht hingegen aufgrund seiner Muskelverletzung weiterhin nicht zur Verfügung.

Erst am Vortag mussten sich die Nets im NBA-Cup mit 100:123 geschlagen geben. Während Tristan da Silva mit 13 Punkten einen Karrierebestwert aufstellen konnte, erzielte Franz Wagner hervorragende 29 Stück. Diesmal kam Letzterer "nur" auf 20 Zähler, für die nächste Krönung zum Top-Scorer reichte es trotzdem.

Auf Seiten der New Yorker traf Cameron Johnson äußerst zuverlässig und sammelte 25 Punkte. Schröder erzielte mit 20 kaum weniger. In puncto Assists erreichte der Nationalspieler mit sieben Stück sogar den Highscore auf Mannschaftsebene, gleiches gilt für Franz Wagner im Orlando-Dress (8).

Das erste Viertel beendeten die Hausherren noch in Führung, zur Pause stand es in einem von Defensivstärke geprägten Spiel schon 50:50. In Quarter Nummer drei erarbeitete sich Orlando erstmals ein größeres Polster, obwohl Drei-Punkte-Würfe eher Mangelware blieben. Bei einem Zwischenergebnis von 75:69 ging es in die Kabine, bevor die Magic auch am Ende jubeln durften.

Auf eine lange Verschnaufpause können sich die Spieler nicht freuen. Am Dienstag ab 2 Uhr sind die Chicago Bulls bei den Nets zu Gast (die Partie im ran-Liveticker), immerhin einen Tag später müssen die Magic ran - die New York Knicks schielen auf einen Sieg (ab 1:30 Uhr im ran-Liveticker) nach der 114:129-Pleite gegen die Dallas Mavericks.