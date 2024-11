NBA: Franz Wagner führt Magic zum Sieg - Dennis Schröder fehlt

In der NBA (live auf Prosieben Maxx, Joyn und ran.de) sollten zwei deutsche Basketball-Stars aufeinandertreffen. Während Franz Wagner und seine Orlando Magic richtig ablieferten, war Dennis Schröder überraschend nicht dabei.

Basketball-Weltmeister Franz Wagner hat Orlando Magic in der NBA (live auf ProSieben Maxx, Joyn und ran.de) zum nächsten Sieg geführt. Zum 123:100-Erfolg bei den Brooklyn Nets, bei denen Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder aus persönlichen Gründen fehlte, steuerte Wagner 29 Punkte, acht Rebounds und acht Assists bei. Für das Team aus Florida war es der fünfte Sieg in Serie und der elfte in den vergangenen zwölf Spielen. Am Sonntag, den 31. November, treffen die Magics und Nets direkt wieder aufeinander (live auf ProSieben MAXX und im kostenlosen Livestream).

Auch der deutsche Rookie Tristan da Silva überzeugte bei Orlando mit einem persönlichen Karrierebestwert von 13 Punkten, Franz Wagners Bruder Moritz blieb dagegen mit drei Punkten und fünf Rebounds unauffällig. Die drei Deutschen stehen in der Eastern Conference auf Rang drei, Schröders' Nets bleiben zunächst in den Play-in-Rängen.

Die Partie in Brooklyn war zudem Teil des ligainternen Pokal-Wettbewerbs, dem NBA Cup. Dort liegen die Magic nun mit einer Bilanz von 3:0 gleichauf mit den New York Knicks an der Tabellenspitze der Gruppe East A, die Nets sind als Vierte bereits ausgeschieden. Die Spiele zählen zusätzlich auch zur regulären Saison.