NBA live: Übertragungen im Free-TV auf ProSieben MAXX, auf Joyn und im Livestream

Bei ran laufen die Partien regelmäßig zur besten Sendezeit in der Prime Time am Samstag- und Sonntagabend und gleichzeitig live auf ran.de, in der ran-App und auf Joyn.

NBA 2024/25 live auf ProSieben MAXX: Die nächsten Übertragungen

Samstag, 30. November, 23:55 Uhr: Atlanta Hawks at Charlotte Hornets live auf ProSieben MAXX, Joyn, ran.de und in der ran-App

Sonntag, 1. Dezember, 21:10 Uhr: Orlando Magic at Brooklyn Nets live auf ProSieben MAXX, Joyn, ran.de und in der ran-App



Sonntag, 8. Dezember, 1:25 Uhr: Dallas Mavericks at Toronto Raptors live auf ProSieben MAXX, Joyn, ran.de und in der ran-App

Sonntag, 8. Dezember, 21:10 Uhr: Milwaukee Bucks at Brooklyn Nets live auf ProSieben MAXX, Joyn, ran.de und in der ran-App

Die nächsten Übertragungen werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben.