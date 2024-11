NBA: Orlando Magic verlieren trotz 42 Wagner-Punkten erneut - Steph Curry feiert Traum-Comeback

Auch für die New York Knicks setzte es in der Nacht zu Donnerstag eine Niederlage. Der deutsche Rookie Ariel Hukporti, der Anfang der Woche mit einem neuen Vertrag ausgestattet worden war, kam beim 116:121 bei den Atlanta Hawks nicht zum Einsatz. Für die Knicks war es die vierte Niederlage im siebten Spiel.

Exakt die gleiche Bilanz weisen die Pelicans mit Center Theis auf. Bei der 122:131-Heimniederlage gegen die Cleveland Cavaliers - das mit neun Siegen einzig noch ungeschlagene NBA-Team - hielt New Orleans die Partie zwar bis zur Halbzeit ausgeglichen, doch die Cavs zogen im dritten Viertel davon. Theis blieb in seinen sechs Minuten auf dem Feld ohne Punkte, es war die dritte Pleite für die Pelicans in Serie.

Nächste Pleite für die Orlando Magic mit den Wagner-Brüdern, nichts zu holen auch für Daniel Theis und seine New Orleans Pelicans: Die deutschen Basketball-Weltmeister haben in der NBA einen enttäuschenden Abend erlebt.

Die weiteren Ergebnisse in der Übersicht

Detroit Pistons at Charlotte Hornets 107:108

San Antonio Spurs at Houston Rockets 100:127

Miami Heat at Phoenix Suns 112:115

Philadelphia 76ers at Los Angeles Clippers 98:110

Toronto Raptors at Sacramento Kings 107:122