Mo Wagner mit 14 Punkten

NBA: Orlando Magic verliert ohne verletzten Franz Wagner deutlich gegen Charlotte Hornets

  • Aktualisiert: 23.01.2026
  • 07:16 Uhr
  • SID

Trotz eines starken Franz Wagner haben die Orlando Magic deutlich bei den Charlotte Hornets verloren. Bruder Franz fehlte angeschlagen.

Ohne den verletzt fehlenden Franz Wagner haben die Orlando Magic in der NBA eine klare Niederlage einstecken müssen. Die Franchise verlor in der Nacht auf Freitag deutscher Zeit gegen die Charlotte Hornets mit 97:124, auch Moritz Wagner konnte die zweite Pleite des Teams hintereinander trotz seiner 14 Punkte nicht verhindern.

Bruder Franz war nach den Übersee-Partien in Berlin und London wegen Schmerzen im linken Knöchel, die ihn bereits zwischen Anfang Dezember und Mitte Januar zu einer Pause gezwungen hatten, ausgefallen.

NBA: Orlando Magic kämpft um Playoff-Plätze

"Ich hoffe einfach, dass es nichts Langfristiges ist", sagte Coach Jamahl Mosley, "wir schauen uns das an und entscheiden dann, was das Beste für das Team und Franz ist."

In Abwesenheit des 24-Jährigen gelangen dem deutschen Europameister Tristan da Silva drei Punkte. In der Tabelle der Eastern Conference rutschte Orlando wieder auf Platz sieben ab, der nur für die Play-ins reichen würde.

Den Los Angeles Lakers reichte eine Topleistung ihres Superstars Luka Doncic derweil nicht zum Sieg. Zwar kam der 26-Jährige im Duell mit dem Stadtrivalen LA Clippers auf starke 32 Punkte, dennoch setzten sich die Clippers mit 112:104 durch. Maxi Kleber kam bei den Lakers nicht zum Einsatz.

