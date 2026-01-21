- Anzeige -
Basketball

NBA: Dennis Schröder kassiert mit Kings nächste Pleite - Maxi Kleber muss bei Lakers-Sieg zuschauen

  • Aktualisiert: 21.01.2026
  • 07:31 Uhr
  • SID

Dennis Schröder muss mit den Kings die nächste Pleite hinnehmen, Maxi Kleber steht beim Lakers-Sieg derweil nicht einmal auf dem Platz.

Basketball-Weltmeister Dennis Schröder hat mit den Sacramento Kings die nächste Niederlage in der NBA kassiert. Gegen Miami Heat verlor das Team des Nationalmannschaftskapitäns in der Nacht zum Mittwoch klar mit 117:130. Schröder legte in 19 Minuten von der Bank vier Punkte, zwei Rebounds und zwei Assists auf.

Für die Kings war es die zweite Pleite in Serie, nachdem sie zuvor vier Partien in Folge gewonnen hatten. Mit einer Bilanz von 12 Siegen und 32 Niederlagen steht Sacramento im Keller der Western Conference, die Playoff-Ränge liegen in weiter Ferne.

Kleber muss bei Lakers-Sieg zuschauen

Maximilian Kleber musste beim 115:107-Erfolg der Los Angeles Lakers beim Mitfavoriten Denver Nuggets zuschauen. Beim zweiten Sieg des Teams der Superstars Luka Doncic und LeBron James nacheinander saß der Würzburger erneut das gesamte Spiel auf der Bank. Der 33-Jährige kam in vier der vergangenen fünf Partien nicht zum Einsatz.

Doncic überragte gegen die Nuggets, die weiterhin ohne den verletzten Superstar Nikola Jokic auskommen müssen, einmal mehr für die Lakers. Der Slowene legte ein Triple Double (38 Punkte, 13 Rebounds und zehn Assists) auf. James kam auf 19 Zähler, neun Rebounds und acht Assists.

