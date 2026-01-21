Dennis Schröder muss mit den Kings die nächste Pleite hinnehmen, Maxi Kleber steht beim Lakers-Sieg derweil nicht einmal auf dem Platz.

Basketball-Weltmeister Dennis Schröder hat mit den Sacramento Kings die nächste Niederlage in der NBA kassiert. Gegen Miami Heat verlor das Team des Nationalmannschaftskapitäns in der Nacht zum Mittwoch klar mit 117:130. Schröder legte in 19 Minuten von der Bank vier Punkte, zwei Rebounds und zwei Assists auf.

Für die Kings war es die zweite Pleite in Serie, nachdem sie zuvor vier Partien in Folge gewonnen hatten. Mit einer Bilanz von 12 Siegen und 32 Niederlagen steht Sacramento im Keller der Western Conference, die Playoff-Ränge liegen in weiter Ferne.