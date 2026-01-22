- Anzeige -
54 Punkte Vorsprung

NBA: New York Knicks feiern höchsten Sieg der Franchise-Geschichte

  • Aktualisiert: 22.01.2026
  • 06:43 Uhr
  • SID

Die New York Knicks sind zurück in der Erfolgsspur. Und wie: Gegen die Brooklyn Nets feierten die Knicks ihren höchstens Sieg der Franchise-Geschichte.

Die New York Knicks haben ihre Niederlagenserie mit einem Rekordsieg beendet. Das Team von Center Ariel Hukporti reagierte auf zuvor vier NBA-Pleiten hintereinander mit einem 120:66-Kantersieg im Derby gegen die Brooklyn Nets - es war mit einem Vorsprung von 54 Punkten der höchste Sieg in der Geschichte der Franchise.

Bei ihren bisher deutlichsten Erfolgen aus den Jahren 1968, 1972 und 1994 hatten die Knicks 48 Punkte Vorsprung.

New York Knicks: "Mussten zu uns zurückfinden"

"Wir mussten uns einfach neu fokussieren und zu uns selbst zurückfinden", sagte Starspieler Jalen Brunson, der mit 20 Punkten überzeugte, zu den jüngsten Problemen vor dem Befreiungsschlag.

"Das ist ein guter Schritt für uns, aber wir müssen weiter daran arbeiten, jeden Tag besser zu werden."

Hukporti kam bei dem Erfolg knapp elf Minuten zum Einsatz und schaffte zwei Punkte und fünf Rebounds. Die Knicks sind Dritter in der Eastern Conference und damit auf Playoff-Kurs im Osten.

