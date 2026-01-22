NBA: New York Knicks feiern höchsten Sieg der Franchise-Geschichte

Die New York Knicks sind zurück in der Erfolgsspur. Und wie: Gegen die Brooklyn Nets feierten die Knicks ihren höchstens Sieg der Franchise-Geschichte.

Die New York Knicks haben ihre Niederlagenserie mit einem Rekordsieg beendet. Das Team von Center Ariel Hukporti reagierte auf zuvor vier NBA-Pleiten hintereinander mit einem 120:66-Kantersieg im Derby gegen die Brooklyn Nets - es war mit einem Vorsprung von 54 Punkten der höchste Sieg in der Geschichte der Franchise.

Bei ihren bisher deutlichsten Erfolgen aus den Jahren 1968, 1972 und 1994 hatten die Knicks 48 Punkte Vorsprung.