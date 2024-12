Ihr wolltet schon immer mal die NBA-Stars live und hautnah erleben? Dann habt ihr jetzt die Chance dazu: Am 25. Januar treffen in Paris die San Antonio Spurs auf die Indiana Pacers - und ran verlost in Kooperation mit der NBA und GewinnArena 1 x zwei Tickets für dieses Spiel.

Abonniert die Push-Mitteilungen für "NBA, NHL und MLB". Danach heißt es: Abwarten und fleißig ranNBA immer samstags und sonntags schauen. Im Rahmen unserer nächsten NBA-Sendungen verschicken wir immer wieder Push-Mitteilungen, über die ihr am Gewinnspiel teilnehmen könnt. Einfach den Push öffnen und die Anleitung befolgen - dann seid ihr im Teilnehmer-Pool und gewinnt mit etwas Glück zwei Tickets für das NBA-Spiel in Paris.

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müsst ihr euch die ran App für iOS (oder für Android) herunterladen und installieren. Öffnet die App, auf dem Homescreen seht ihr ganz rechts oben in der blauen Leiste ein Glockensymbol. Wenn ihr dort draufklickt, öffnet sich eine neue Seite, auf der ihr unsere Push-Mitteilungen aktivieren könnt.

NBA Paris Game 2025: So könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen

Warum spielt die NBA 2025 in Paris?

Um der NBA auch international mehr Aufmerksamkeit und Interesse zu verschaffen, organisiert die Liga regelmäßig Spiele in anderen Ländern. In dieser Spielzeit finden insgesamt drei Regular-Season-Spiele außerhalb der USA statt - darunter die beiden Duelle der Spurs und Pacers in Paris.

Damit sorgt die NBA für ein Novum: Bisher hat die beste Basketball-Liga der Welt maximal eine Partie der Regular Season in Paris ausgetragen. Mit dem Doppelschlag reagiert die NBA zweifelsohne auch auf den Hype um Victor Wembanyama von den San Antonio Spurs. Das Jahrhunderttalent wurde vor den Toren von Paris geboren und gewann mit der französischen Mannschaft bei Olympia in Paris die Silbermedaille.

Der amtierende "Rookie des Jahres" aus der vergangenen Saison knüpft in diesem Jahr erfolgreich an und hat bereits einmal die 50-Punkte-Marke geknackt. "Wemby" hat realistische Chancen, ins All-Star Team der NBA gewählt zu werden und will mit seinen Spurs auch im Kampf um die Playoffs eingreifen.

In Paris trifft das 2,24 m große Phänomen auf die Pacers und deren Topstar Tyrese Haliburton. Der 24 Jahre alte Point Guard wurde bereits zwei Mal zum All-Star gekürt, mit Indiana schaffte er es in den vergangenen Playoffs bis in die Conference Finals. Im Anschluss gewann er mit den USA Olympia-Gold in Paris.

Für Wembanyama gibt es im Januar also die Chance zu einer kleinen persönlichen Revanche - und ihr könnt mit etwas Glück dabei sein!