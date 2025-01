Besonders prägend für den Basketball-Hype dürften Parkers und Collets gemeinsame Erfolge mit der Nationalmannschaft in den 2000er Jahren gewesen sein.

Als dritter französischer NBA-Spieler überhaupt gab Tony Parker 2001 sein Debüt für San Antonio. Er brauchte nicht lange, um sich in der Liga zu behaupten und 2003 die erste Meisterschaft zu gewinnen. Mit den heutigen Spurs-Legenden Tim Duncan und Manu Ginobili prägte Parker als Point Guard bis 2014 eine Ära.

Die San Antonio Spurs werden am Donnerstagabend (ab 19:15 Uhr live auf ProSieben MAXX, Joyn , ran.de und in der ran-App) erstmals ein Regular Season Spiel der NBA in Paris bestreiten. Nicht nur wegen Superstar Victor Wembanyama macht die Berufung der Spurs für das International Game Sinn. Schließlich hat ein französischer Superstar bei der Franchise aus Texas fast Tradition.

2023 wurde Victor Wembanyama unumstritten an erster Stelle des Drafts ausgewählt. Das 2,23m-"Alien", so wird er aufgrund seines einzigartigen Skillsets genannt, gewann auf Anhieb den Titel als Rookie des Jahres.

Doch ausgerechnet ein junges Talent aus Parkers eigenem Team mischt aktuell die NBA auf und soll die Spurs in eine neue Ära führen.

Ein Titel, der schon bald keine Geltung haben mehr könnte. Denn der Hype macht sich einige Jahre nach den Titeln erst so richtig bezahlt. Die Liga wird über den Draft mit französischem Talent geflutet.

Victor Wembanyama bringt Parkers Titel ins Wanken

Auch in der Nationalmannschaft tritt Wemby bereits in Parkers Fußstapfen. Bei den Olympischen Heimspielen 2024 in Paris holte er mit der französischen Nationalmannschaft die Silber-Medaille, nachdem er sich im Halbfinale gegen die DBB-Auswahl, den amtierenden Weltmeister, durchsetzte.

Es war Wembys erster großer Auftritt in Paris, nahe seiner Heimat. Aufgewachsen ist er in Versailles, eine halbe Stunde mit dem Auto entfernt. Jetzt bringt er den großen NBA-Zirkus in die Accor-Arena.

Um einen deutschen Vergleich zu bemühen: Das ist, als würden die Wagner-Bruder mit den Orlando Magic in Berlin auflaufen dürfen. Wemby selbst bekannte auf Social Media, dass er seine Heimat "nicht verlassen wollte, ohne den Fans die Möglichkeit zu geben", ihn spielen zu sehen.

Um den Kreis zwischen Wembanyama und Paris endgültig zu schließen, bereitet sich San Antonio in der Halle von Nanterre 92 vor, dem alten Team des Superstars. "Es ist surreal, meine NBA-Kollegen hier in der Halle zu sehen. Hier, wo ich so viel Zeit meines Lebens verbracht habe", gab er gegenüber "NBA.com" an.

Am Rande von Paris reifte der 21-Jährige in Windeseile zum spannendsten Basketball-Talent Europas. Schon mit 15 Jahren gab er sein Europapokal-Debüt, mit 16 kam er zum ersten Einsatz in Frankreichs erster Liga und 2020/2021 wurde er zum besten jungen Spieler der Pro A gewählt.