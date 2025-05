NBA-Playoffs: Hartenstein und OKC gelingt Kantersieg zum Halbfinal-Auftakt

Der Deutsche Isaiah Hartenstein startet mit den Oklahoma City Thunder eindrucksvoll in die Finals der Western Conference.

Isaiah Hartenstein und Oklahoma City Thunder sind mit einem Statement-Sieg in den Kampf um die NBA-Finals gestartet.

Der Titelfavorit um den deutschen Basketball-Profi fertigte die Minnesota Timberwolves zum Halbfinal-Auftakt in der Nacht zum Mittwoch mit 114:88 ab und ging in der Best-of-seven-Serie mit 1:0 in Führung. Hartenstein kam in 20 Minuten Spielzeit auf zwölf Punkte und fünf Rebounds.

Hatte Minnesota zur Halbzeit mit 48:44 geführt, drehten Hartenstein und Co. im dritten Viertel auf. Ein 10:0-Lauf brachte Oklahoma City mit 66:60 in Führung, insgesamt gewannen die Gastgeber den Abschnitt mit 32:18 und legten den Grundstein für den Erfolg. Spiel zwei der Western Conference Finals steht in der Nacht zum Freitag (2.30 Uhr) erneut in Oklahoma City an.