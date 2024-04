Auf Play-In-Tournament-Platz: Miami Heat - Eastern Conference

Mit den Heat muss man in den Playoffs immer rechnen. Die reguläre Saison sagte in den vergangenen Jahren wenig darüber aus, wie gut Miami in der Folge in den Playoffs performte. Wenn Jimmy Butler wieder zu "HIMmy" wird, kann sich der Osten warm anziehen. In der zurückliegenden Postseason ging es bis in die NBA-Finals. In diesen verloren sie gegen Denver. © Getty Images