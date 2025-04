Verletzungen gehören in der NBA leider zum Tagesgeschäft. Auch in der Saison 2024/25 bangen die Teams um ihre Stars - in den Playoffs noch einmal mehr. ran fasst die wichtigsten News zu Verletzungen zusammen.

Sollte Butler für längere Zeit ausfallen, müssen die Warriors ihre Titel-Träume wohl begraben. Seit dem Trade sind Steph Curry und Co. eines der heißesten Teams. Im wichtigen Play-In Game gegen die Memphis Grizzlies erzielte Butler starke 38 Punkte, in Game 1 gegen Houston waren es 25 Zähler.

Die Golden State Warriors müssen um Jimmy Butler bangen. Der Forward, der erst kurz vor der Trade Deadline per Blockbuster-Trade in der Bay Area ankam, musste bei der 94:109-Pleite seines Teams bei den Houston Rockets bereits im ersten Viertel verletzt ausgewechselt werden und kehrte nicht mehr zurück.

Nach Spurs-Star Victor Wembanyama ist Lillard nun der zweite mit Thrombose diagnostizierte NBA-Star in dieser Saison. Für die Bucks erzielte er in bisher 58 Spielen 24,9 Punkte und 7,1 Assists im Schnitt pro Spiel.

Für ihn steht ohnehin die Gesundheit an erster Stelle. "Es ist bedauerlich, dass etwas aufkam, das außerhalb meiner Kontrolle liegt", sagte er über einen Sprecher. "Zusammen mit dem medizinischen Personal der Bucks ist die Priorität, meine Gesundheit und Sicherheit zu schützen. So sehr ich Basketball auch liebe, ich muss für meine Kinder und meine Familie da sein. Ich bin dankbar, dass die Bucks in dieser Sache schnell gehandelt haben. Sie haben mich während des gesamten Prozesses unterstützt und proaktiv gehandelt. Ich freue mich darauf, dies hinter mir zu lassen und meine Karriere fortzusetzen."

Doch der Optimismus auf Seiten der Bucks wurde nun vorerst eingedämmt. Fakt ist: Beim Playoff-Auftakt gegen die Indiana Pacers am Samstag ( ab 19:00 Uhr im Liveticker ) in Runde eins der Eastern Conference wird Lillard definitiv nicht auf der Platte stehen.

Seitdem sind die Prognosen unterschiedlich. "The Athletic" hatte jüngst berichtet, dass Lillard noch während der Regular Season zurückkehren könnte. "ESPN" spricht mittlerweile davon, dass Lillard noch in den Playoffs sein Comeback feiern wird.

Ende März wurde beim 34-Jährigen ein Blutgerinnsel in der rechten Wade diagnostiziert, was schon damals bedeutete, dass der Point Guard auf unbestimmte Zeit ausfällt.

Es ist bereits die dritte Saison in Folge, in der Ball mindestens 25 Spiele verpasst. Trotz wiederkehrender Verletzungen spielte der Point Guard eine starke Saison – statistisch sogar die beste seiner jungen Karriere. Im Schnitt erzielte er 25,2 Punkte, 7,4 Assists und 4,9 Rebounds pro Partie.

LaMelo Ball muss sich gleich zwei Operationen unterziehen – eine am Handgelenk und eine am Knöchel. Wie die Charlotte Hornets mitteilten, wird der 23-Jährige aus diesem Grund den Rest der Saison verpassen.

Lillard, der bereits die letzten drei Spiele verpasste, ergänzte: "Es ist sehr schade, dass ich aussetzen muss wegen etwas, das ich nicht beeinflussen kann. Unsere Priorität ist meine Gesundheit. So sehr ich Basketball liebe, muss ich auch für meine Kinder und Familie da sein. Ich danke den Bucks, dass sie so schnell gehandelt haben und freue mich auf die Zukunft meiner Karriere."

In dem Statement vom Verein heißt es: "Damians Gesundheit steht an erster Stelle. Wir unterstützen ihn während diesem Prozess und folgen den Vorgaben der medizinischen Abteilung, um sicherstellen, dass es für ihn sicher ist zurückzukehren. Die Ärzte sagen, dass es unwahrscheinlich ist, dass die Thrombose nach der Heilung wiederkehren könnte. Wir sind einfach froh, dass die Diagnose sehr früh kam und es gleich behandelt werden konnte."

09.03.2025: Längere Pause für LeBron James

Superstar LeBron James wird den Los Angeles Lakers in der NBA angeblich bis zu zwei Wochen fehlen. Dies berichtete "ESPN" am Sonntag. Weiterhin werde der 40-jährige James, der sich am Samstag (Ortszeit) bei der 101:111-Niederlage im Prestigeduell bei den Boston Celtics eine Leistenverletzung zugezogen hatte, spätestens am Montag erneut untersucht.

Es sei "nicht so schlimm", hatte James, der 22 Punkte und elf Rebounds gesammelt hatte, nach der Partie gesagt. Lakers-Head-Coach J. J. Redick räumte ein, er sei "offensichtlich besorgt" um seinen Star, kenne aber noch keine Details über die Verletzung.

Luka Doncic war gegen die Celtics mit 34 Punkten bester Werfer der Lakers. In den Schatten stellte den Slowenen und James aber Jayson Tatum, der bei Boston mit 40 Punkten überragte. Damit riss die Serie der Lakers, die zuletzt achtmal nacheinander gewonnen hatten. Für Boston war es der vierte Erfolg in Serie.