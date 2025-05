In Spiel sieben der NBA-Playoffs geht es für die Denver Nuggets und die Los Angeles Clippers um den Einzug in die 2. Runde. So verfolgt ihr das Spiel im Free-TV, Livestream und Liveticker.

Die NBA-Playoffs sind in vollem Gange und sorgen am Ende der 1. Runde für das erste krasse Highlight. In Spiel sieben geht es für die Denver Nuggets und die Los Angeles Clippers um alles.

Während der Sieger der Partie weiter vom NBA-Titel träumen darf, ist die Saison für den Verlierer beendet.

Kein Wunder also, dass Tyronn Lue voller Vorfreude auf die Partie schaut: "Das sind die Momente, für die man lebt."

Und auch Superstar James Harden zeigte sich nach dem sechsten Spiel der Serie motiviert bis in die Haarspitzen: "Ein weiteres Spiel... Wir wollten noch nicht nach Hause gehen. Ein Spiel haben wir noch."