NBA: Pleite für Dennis Schröder - OKC verliert Final-Neuauflage
Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder hat mit seinen Sacramento Kings die vierte Niederlage in Serie kassiert.
Bei den Cleveland Cavaliers unterlagen die Kings um den deutschen Welt- und Europameister mit 118:123 und stehen mit nur zwölf Saisonsiegen in 46 Spielen weiter auf dem vorletzten Platz der Western Conference der NBA.
Schröder startete von der Bank, kam aber auf 31 Minuten Spielzeit und steuerte starke 21 Punkte, vier Rebounds und vier Assists bei. Sacramento hat bis Anfang Februar nun weitere fünf Auswärtsspiele in Serie vor der Brust, die Play-offs sind in weiter Ferne.
Meister Oklahoma City Thunder musste ebenfalls eine empfindliche Niederlage einstecken. In der Neuauflage des letztjährigen Finals verlor der Spitzenreiter, der weiter ohne den deutschen Center Isaiah Hartenstein (Wadenverletzung) auskommen musste, mit 114:117 gegen die Indiana Pacers, die ihren erst elften Saisonsieg feierten.
MVP Shai Gilgeous-Alexander erzielte 47 Punkte für die Thunder, 15 davon im letzten Viertel. Doch die Pacers, die erstmals seit ihrer Niederlage im siebten Spiel der Finalserie wieder in Oklahoma City waren, überstanden die späte Aufholjagd der Gastgeber und sind nun nicht mehr Tabellenletzter.
"Nach dem, wie wir letztes Jahr ausgeschieden sind, war das definitiv ein großartiger Sieg für das Team", sagte Forward Jarace Walker (26 Punkte).
Das Wichtigste zur NBA
Auch Antetokounmpo verletzt
Vorerst wohl auf ihren Superstar verzichten müssen die Milwaukee Bucks. Der zweimalige MVP Giannis Antetokounmpo spielte beim 100:102 gegen die Denver Nuggets trotz einer Wadenverletzung aus dem ersten Viertel durch - und gab sich anschließend wenig optimistisch.
"Nach der MRT werden sie mir wahrscheinlich sagen, dass ich mir etwas gezerrt habe", sagte Antetokounmpo, der in 32 Minuten auf 22 Punkte kam. "Ich habe es fast das ganze Spiel über gespürt, wollte aber nicht aufhören. Ich werde hart daran arbeiten, zurückzukommen. Das wird wahrscheinlich Ende Februar, Anfang März sein."
Schon im vergangenen Dezember und in den Play-offs 2024 hatten den Griechen Wadenverletzungen ausgebremst. "Diese Wade macht immer wieder Probleme, das ist besorgniserregend", sagte Bucks-Coach Doc Rivers, vor allem mit Blick auf den Kampf um die Play-offs. Antetokounmpo habe jedoch "darauf bestanden, weiterzuspielen. Mir persönlich gefiel nicht, was ich sah", so Rivers.
Die Boston Celtics setzten sich angeführt von Jaylen Brown mit 130:126 gegen die Brooklyn Nets durch. All-Star Brown gelang mit 27 Punkten, zehn Rebounds und zwölf Assists ein Triple-Double.