NBA: Sacramento Kings gewinnen Overtime-Krimi! Detroit Pistons marschieren weiter

Die Sacramento Kings schwimmen weiter auf der Erfolgswelle. Nach den Denver Nuggets mussten auch die Minnesota Timberwolves dran glauben.

Dennis Schröder und die Sacramento Kings haben ihren jüngsten Überraschungserfolg in der NBA nach einem Overtime-Krimi bestätigt.

Zwei Tage nach dem Coup bei den Denver Nuggets bezwangen die Kalifornier die Minnesota Timberwolves 117:112 nach Verlängerung und feierten damit den zweiten Sieg in Folge. Auch nach dem insgesamt fünften Saisonsieg bleibt Sacramento aber im Tabellenkeller der Western Conference hängen.

Welt- und Europameister Schröder stand erneut nicht in der Startformation und kam von der Bank auf sechs Punkte, fünf Rebounds und neun Assists. Der ehemalige MVP Russell Westbrook (sieben Punkte) erhielt erneut den Vorzug in der Starting Five, Matchwinner für die Gastgeber war am Ende DeMar DeRozan mit 33 Zählern.

In der Nacht zu Sonntag hatte Sacramento beim 128:123 in Denver eine Negativserie von acht Niederlagen gestoppt. Nach einem zwischenzeitlichen 14-Punkte-Rückstand kämpften sich die Kings durch ein starkes viertes Viertel in die Verlängerung. In dieser behielt Sacramento ohne Schröder die Nerven: Ein früher Dreier von Keegan Murray brachte die Kings in Führung, danach verwandelte DeRozan fünf Freiwürfe in der Schlussminute und sicherte den Kaliforniern den Erfolg.