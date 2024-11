Endlich Klarheit um NBA-Legende Gregg Popovich. Nachdem sich um die Gesundheit des Spurs-Coaches lange Gerüchte rankten, veröffentlichte San Antonio nun ein Statement.

Schock für alle Spurs-Fans. Wie das Franchise aus San Antonio am Mittwoch-Abend bekanntgab, erlitt Coaching-Legende Gregg Popovich am 2. November einen leichten Schlaganfall. Der Vorfall ereignete sich vor dem Aufeinandertreffen mit den Minnesota Timberwolves, das man mit 113:103 für sich entschied.

Popovich sei bereits in einem Rehabilitationsprogramm und werde sich wohl vollständig erholen, liest sich das Statement der San Antonio Spurs weiter. Ein Zeitpunkt für die Rückkehr ihres Trainers an die Seitenlinie kann dagegen noch nicht definiert werden.

Dass der 75-Jährige einen medizinischen Notfall erlitt, berichtete NBA-Insider Chams Sharania bereits am 5. November. "Mir wurde gesagt, dass es ein ernstes gesundheitliches Problem war, mit dem die Spurs und Gregg Popovich am Wochenende zu tun hatten", erläuterte er bei "ESPN". Allerdings war die Art des Dilemmas bislang nicht bekannt.

Popovich coacht die Spurs bereits seit 1996, kein anderer Coach blieb einem NBA-Team so lange treu. Er führte San Antonio zu fünf Meisterschaften (1999, 2003, 2005, 2007 und 2014), mit 1390 Siegen in der Regular Season und 170 Siegen in den Play-offs führt er zudem die "ewige" Liste der NBA-Trainer an.

Als Nationaltrainer führte er die USA bei den Olympischen Spielen in Tokio 2021 zu Gold.