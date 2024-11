NBA: Dennis Schröder über Trade-Gerüchte von den Brooklyn Nets: "Es ist mir wirklich egal"

Seit dieser Woche gibt es Trade-Gerüchte um Dennis Schröder. Der Kapitän der Nationalmannschaft hat sich nun erstmals dazu geäußert.

Eine diskrete Vorstellung lieferte Dennis Schröder beim jüngsten Sieg seiner Brooklyn Nets in der NBA ab. 14 Punkte, drei Rebounds, zwei Assists.

Wer Schröder kennt, weiß, dass ihm die Statistiken herzlich egal sind, solange sein Team gewinnt. Und das tat es, 107:105 gewannen die Nets bei den New Orleans Pelicans.

Seit dieser Woche wabert jedoch ein anderes Thema über seinem Kopf: Wie NBA-Insider Marc Stein erfahren haben will, wollen die Nets Schröder offenbar gegen Draft Picks veräußern und so auch Qualität abgeben, um in der Draft Lottery 2025 bessere Chancen auf einen guten Pick zu haben.

Nun hat sich der 31-Jährige zu den Gerüchten geäußert. "Ich spiele seit zwölf Jahren in der NBA", sagte er der "New York Post". "Und in jedem dieser zwölf Jahre muss ich mich um Trade-Gerüchte kümmern", moniert der DBB-Spielführer.