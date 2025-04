NBA: Schwache Orlando Magic verlieren erneut, Lakers und Rockets liefern sich Krimi

Die Orlando Magic kommen weiterhin nicht in Fahrt. Gegen die LA Clippers gab es eine schwache Heimvorstellung. Oklahoma City Thunder und die Boston Celtics marschieren dagegen.

Weltmeister Franz Wagner kriegt mit Orlando Magic die Heimschwäche in der NBA weiter nicht in den Griff. Das Team aus Florida unterlag den Los Angeles Clippers in der Nacht zu Dienstag mit 87:96 und kassierte die achte Niederlage aus den vergangenen zehn NBA-Spielen im Kia Center. Zuletzt spielte Orlando dreimal nacheinander zu Hause, nur gegen die Sacramento Kings gab es dabei einen Sieg (121:91).

Gerade mit Blick auf die Playoffs und Play-ins, Orlando hat als Achter der Eastern Conference schlechte Aussichten auf die direkte Qualifikation für die Postseason, muss sich die Mannschaft in eigener Halle dringend steigern. Denn es wartet in der ersten Runde ein schwieriger Gegner, sollte es für den Sprung in die Playoffs reichen.

Wagner kam auf 21 Punkte, Paolo Banchero als Topwerfer der Magic auf 26. Der Münchner Tristan da Silva spielte nur 3:30 Minuten und blieb ohne Punkt. Beste Scorer der Clippers waren Norman Powell und Kawhi Leonard (jeweils 21).

Nun wartet auf Orlando ein kurzer Roadtrip, es geht zu den San Antonio Spurs (Dienstag) und den Washington Wizards (Donnerstag), Schlusslicht im Osten. Gegen beide Teams ist ein Sieg Pflicht, insgesamt stehen noch sechs Regular-Season-Spiele aus. Mit 36 Siegen und 40 Niederlagen liegt Orlando nun wieder etwas klarer hinter den Atlanta Hawks (7./36-38), die bei den Milwaukee Bucks (6./40-34) gewannen (145:124).