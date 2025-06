Wie eine Quelle aus der amerikanischen Wettspielindustrie verrät, war einem Anbieter eine hohe Anzahl an Wetten auf Beasleys Statistiken aufgefallen. Angefangen hat das Ganze wohl im Januar 2024.

Wie "ESPN" berichtet, war der aktuelle Teamkollege von Dennis Schröder in seiner Zeit bei den Milwaukee Bucks 2023 bis 2024 in Wetten auf Spiele des Teams involviert.

Beasley bald vor Gericht? Anwalt verweist auf Unschuldsvermutung

Der Anwalt des Spielers sagte zu den Anschuldigungen: "Untersuchungen sind noch kein Urteil. Malik wird das gleiche Recht auf die Unschuldsvermutung eingeräumt wie jedem anderen unter der US-Verfassung. Bis jetzt wurde ihm nichts nachgewiesen."

Mit den Pistons war Beasley in Verhandlungen über einen neuen Vertrag über drei Jahre, nachdem er in seiner Debütsaison in Detroit mit 16,3 Punkten im Schnitt überzeugte. Er machte alle 82 Regular-Season-Spiele für die Pistons.

Die Verhandlungen sind derzeit unterbrochen und die NBA ist auch über die laufenden Ermittlungen im Bilde, will sich dazu allerdings nicht näher äußern. "Wir kooperieren mit der Staatsanwaltschaft", ist die einzige Aussage der Liga zum Thema.