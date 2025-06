NBA: Knicks ziehen Team-Option bei deutschem Spieler – Hukporti bleibt in New York

Die New York Knicks haben die Team-Option von Ariel Hukporti gezogen. Der deutsche NBA-Profi bleibt damit für mindestens ein weiteres Jahr im Big Apple.

Center Ariel Hukporti läuft auch in der kommenden Saison für die New York Knicks auf.

Die Franchise hat die Team-Option über 1,9 Millionen US-Dollar gezogen, wie Knicks-Beatwriter Ian Begley berichtet.

Der 23-Jährige wurde im vergangenen Jahr im NBA-Draft an 58. (und letzter) Position von den Dallas Mavericks ausgewählt und im Anschluss direkt zu den New York Knicks getradet.

In seiner Rookie-Saison kam Hukporti in insgesamt 25 Regular-Season-Spielen zum Einsatz. Dabei sammelte er bei durchschnittlich 8,7 Minuten Spielzeit 1,9 Punkte, 2 Rebounds, 0,4 Assists und 0,6 Blocks.

In den Playoffs erzielte er in drei Kurzeinsätzen insgesamt vier Punkte und zwei Rebounds. Die Knicks scheiterten im Conference Final mit 2:4 an den Indiana Pacers.