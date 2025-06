Die Oklahoma City Thunder haben den Vertrag von Jaylin Williams nach dem Titelgewinn verlängert. Die Team-Option wird aber nicht gezogen.

NBA-Champion Oklahoma City Thunder stellt die Weichen für die Zukunft und verlängert mit Jaylin Williams für drei Jahre. Das berichtet "ESPN".

Die Franchise hat die Team-Option des alten Vertrags nicht gezogen und den 23-Jährigen stattdessen mit einem neuen Dreijahres-Deal ausgestattet.

Der Vertrag bringt Williams 24 Millionen US-Dollar ein. In der Postseason kam Williams in 17 Spielen zum Einsatz, davon zwei Mal in den Finals gegen die Indiana Pacers.