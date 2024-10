NBA: Shams Charania wechselt von The Athletic zu ESPN und beerbt dort Adrian Wojnarowski

Charania, der auch für die Sportwebsite "Stadium" und den Wettanbieter "FanDuel TV" arbeitete, wurde seit Wojnarowskis Rückzug im September als Mitfavorit auf dessen Nachfolge gehandelt und ist nun mit gerade mal 30 Jahren der jüngste Nachrichtenchef einer Sportsparte in der Geschichte von "ESPN".

Vor allem in Pat McAfee, ehemaliger Punter in der NFL und mittlerweile einer der bekanntesten Show-Hosts des Landes, hatte Charania in letzter Zeit einen prominenten Fürsprecher. Häufig trat er auch als Gast in der Pat McAfee Show auf.