NBA - Gegen Orlando Magic: Isaiah Hartenstein mit Karriere-Meilenstein für OKC Thunder

Karriere-Highlight für Isaiah Hartenstein! Ausgerechnet im deutschen Duell gegen die Orlando Magic gelingt ihm ein Triple-Double. Das erste seiner Karriere.

Isaiah Hartenstein hat mit dem ersten Triple-Double seiner Karriere seinen deutschen NBA-Kollegen Moritz Wagner und Tristan da Silva den nächsten Dämpfer verpasst.

Hartenstein kam für Oklahoma City Thunder beim 128:92 gegen Orlando Magic in knapp 23 Minuten auf je zehn Rebounds und Assists sowie zwölf Punkte.

Während Meister OKC nach dem zweiten Sieg in Folge trotz zwischenzeitlicher Rückschläge die Tabelle der Western Conference souverän anführt, präsentiert sich Orlando weiter wechselhaft. Ohne den verletzten Franz Wagner (Knöchel) kassierten die Magic die zweite Pleite nacheinander.