Fast auf den Tag genau ein Jahr nach seinem Wechsel zu den Dallas Mavericks zieht Anthony Davis in der NBA weiter.

Nach "ESPN"-Informationen geben die Texaner den zehnmaligen Allstar Anthony Davis im Rahmen eines großen Deals an die Washington Wizards ab, Davis hat in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga wegen großer Verletzungsprobleme nur 29 Spiele für die Mavs gemacht.

Der Big Man (2,08 m) war im Vorjahr im Rahmen eines Blockbuster-Deals nach Dallas gekommen, dafür ging Fanliebling Luka Doncic an die Los Angeles Lakers.

Der Trade sorgte in Dallas für eine Menge Kritik, der verantwortliche General Manager Nico Harrison musste als Spätfolge im November gehen.