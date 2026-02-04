NBA: Trade-Beben! Superstar und Ex-MVP wechselt zu Dennis Schröder

Blockbuster-Trade! James Harden wechselt zu den Cleveland Cavaliers und dem deutschen Superstar Dennis Schröder.

Die Los Angeles Clippers geben NBA-Superstar James Harden ab!

Der MVP von 2018 geht zu den Cleveland Cavaliers und schließt sich damit dem deutschen Basketball-Star Dennis Schröder an.

Die Cavaliers geben einen Zweitrundenpick plus Darius Garland an L.A. dafür her. Der Deal wurde in den letzten 24 Stunden finalisiert.

Garland ist zweimaliger All-Star. Harden hingegen trifft bei den Cavs neben Schröder noch auf Spieler wie Donovan Mitchell und Evan Mobley (Defensive Player of the Year 2025).