Monster-Trade

NBA: Trade-Beben! Superstar und Ex-MVP wechselt zu Dennis Schröder

  • Veröffentlicht: 04.02.2026
  • 08:21 Uhr
  • Mike Stiefelhagen

Blockbuster-Trade! James Harden wechselt zu den Cleveland Cavaliers und dem deutschen Superstar Dennis Schröder.

Die Los Angeles Clippers geben NBA-Superstar James Harden ab!

Der MVP von 2018 geht zu den Cleveland Cavaliers und schließt sich damit dem deutschen Basketball-Star Dennis Schröder an.

Die Cavaliers geben einen Zweitrundenpick plus Darius Garland an L.A. dafür her. Der Deal wurde in den letzten 24 Stunden finalisiert.

Garland ist zweimaliger All-Star. Harden hingegen trifft bei den Cavs neben Schröder noch auf Spieler wie Donovan Mitchell und Evan Mobley (Defensive Player of the Year 2025).

Neues NBA-Duo: Harden und Schröder bei den Cavs

Schröder indes freut sich auf die Herausforderung bei den Cavaliers und hat den Fans des NBA-Teams "110 Prozent Einsatz in jedem Spiel" versprochen.

"Ich setze das Team immer an die erste Stelle, und wenn etwas gesagt werden muss, werde ich es sagen. Ich habe nie Angst vor dem Moment", betonte der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft in einem Instagram-Video. Er sprach von "Dog-Mentality", die unter anderem für besondere Entschlossenheit und Arbeitswillen steht.

Der 32-Jährige war von den Sacramento Kings zu den Cavaliers transferiert worden, zum elften Mal in seiner NBA-Karriere wechselt Schröder das Team.

"Ich wusste, dass es passiert", sagte Schröder. Er habe das Gerede von außen wahrgenommen, daher "war der Wechsel nicht überraschend", betonte er.

