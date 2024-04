NBA: Sohn von Lakers-Star LeBron James plant wohl College-Wechsel

Anzeige

LeBron James will unbedingt mit seinem Sohn in der NBA spielen. Weil Bronny nun aber wohl das College wechselt, könnte dem "King" die Zeit davonlaufen.

Bronny James wird in der kommenden Saison wohl nicht in der NBA auflaufen. Vielmehr wird der Sohn von Superstar LeBron James ein zweites Jahr am College verbringen. Dieses aber wohl nicht an der University of Southern California.

Wie mehrere US-Quellen berichten, hat sich der 19-Jährige in das Transferportal der NCAA eingetragen, plant somit wohl einen Wechsel an ein anderes College.

In den USA werden mit Duke, Ohio State, UCLA, Xavier, und Rutgers gleich mehrere renommierte Schulen gehandelt.

Entscheidet sich James Junior tatsächlich gegen eine Teilnahme am NBA-Draft 2024, würde der Traum von Papa LeBron in einige Ferne rücken. Dieser hatte in der Vergangenheit immer wieder erklärt, dass es sein Wunsch wäre in der NBA mit seinem Sohn gemeinsam auf dem Parkett zu stehen.

James' Vertrag bei den Los Angeles Lakers läuft noch bis zum Sommer 2025, allerdings könnte "LBJ" aus diesem im kommenden Sommer aussteigen und Free Agent werden