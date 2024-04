NBA-Kolumne: Wie sich Isaiah Hartenstein zu einem der besten Free Agents 2024 entwickelt hat

Anzeige

Eine Verletzung hat Isaiah Hartenstein in die Starting Five der New York Knicks gespült und dafür gesorgt, dass der deutsche Center sich erstmals über eine Saison als Starter beweisen durfte. Der Durchbruch kommt zur perfekten Zeit – könnte für sein Team allerdings ein Problem darstellen.

Eine Kolumne von Ole Frerks

Wie sehr sich die Reaktionen auf zwei Verletzungen unterscheiden können: Als sich Mitchell Robinson früh im Dezember verletzte und es hieß, seine Saison sei vermutlich gelaufen, wirkte das wie ein enormes, vielleicht unlösbares Problem für die Knicks, zumal er bis dahin den wohl besten Basketball seiner Karriere gespielt hatte.

Als sich der Center nun am Wochenende, im zweiten Spiel nach seinem Comeback, direkt wieder am Knöchel verletzte, wirkte es eher wie ein Problem unter vielen – sicherlich nicht das aktuell größte. Was logischerweise nicht daran liegt, dass Robinson in der Zwischenzeit alles verlernt hat, was ihn vorher auszeichnete.

Es hat eher mit seinem Vertreter zu tun. Isaiah Hartenstein hat das Zeitfenster eindrucksvoll für sich genutzt – so sehr, dass Robinson bei seiner kurzen Rückkehr erst einmal von der Bank kommen durfte. Der Deutsche spielt seinerseits das beste Jahr seiner Laufbahn und stellt die Knicks damit auch im Sommer vor eine interessante Entscheidung.

Robinson steht unter Vertrag (noch zwei Jahre, ca. 27 Mio. Dollar), Hartenstein wird Unrestricted Free Agent. Beide sind ein Luxus – auf Dauer vielleicht aber nicht bezahlbar, zumal Hartenstein seinem aktuellen Gehalt (8,2 Mio. Dollar) entwachsen sein sollte. Muss sich New York womöglich in diesem Sommer zwischen beiden entscheiden – und wenn ja, für wen?