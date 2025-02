NBA-Star Kyrie Irving will bei Olympia 2028 für Australien spielen

Sollte es mit dem Wechsel zu den Boomers klappen, wäre der neunmalige NBA-Allstar bei den Olympischen Spielen in Kalifornien 36 Jahre alt. Irving gehörte 2021 und 2024 nicht zum Olympiateam der USA. 2016 hatte er in Brasilien Gold geholt.

Der 32-Jährige wurde in Melbourne geboren, zog aber als Kleinkind mit der Familie in die USA. Irving besitzt beide Pässe.

NBA -Star Kyrie Irving, in Rio Olympiasieger mit dem Team USA, will bei den Sommerspielen 2028 in Los Angeles für Australien auflaufen.

Weil er beide Pässe besitzt, will Kyrie Irving bei den olympischen Sommerspielen in Los Angeles für Australien auflaufen.

Die nächsten Live-Übertragungen

Sonntag, 23. Februar, 2:15 Uhr: Los Angeles Lakers at Denver Nuggets live auf ProSieben MAXX, Joyn, ran.de und in der ran-App

Sonntag, 23. Februar, 21:05 Uhr: Dallas Mavericks at Golden State Warriors live auf ProSieben MAXX, Joyn, ran.de und in der ran-App