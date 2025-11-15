NBA: Franz Wagner gewinnt mit den Orlando Magic - Denkzettel für Dennis Schröder

Während Franz Wagner und Tristan da Silva in der NBA weiter von Sieg zu Sieg eilen, fliegt Dennis Schröder bei den Sacramento Kings aus der Starting Five.

Die deutschen Basketball-Nationalspieler Franz Wagner und Tristan da Silva haben Orlando Magic in der NBA mit starken Leistungen zum dritten Sieg in Serie geführt. Welt- und Europameister Wagner erzielte beim 105:98 gegen die Brooklyn Nets 25 Punkte, sechs Rebounds und fünf Assists. Da Silva kam auf 22 Zähler und stellte damit seinen bisherigen Saisonbestwert auf. Zudem steuerte der deutsche EM-Champion neun Rebounds und einen Assist bei.

"Ich habe schon oft meine Fähigkeiten unter Beweis gestellt, aber ich glaube, dass meine Dribbling-Fähigkeiten diesem Team noch mehr helfen werden. Die Fähigkeit, Chancen für mich selbst und andere zu schaffen. Daran werde ich weiter arbeiten", sagte da Silva, der für den verletzten US-Star Paolo Banchero in die Startformation gerückt war.

Die Magic entschieden das Schlussviertel mit 26:16 für sich und liegen nun bei einer Bilanz von sieben Siegen bei sechs Niederlagen – auch die Lage im NBA-Cup, dem In-Season-Turnier in der US-Profiliga, ist nach dem zweiten Sieg im zweiten Spiel vielversprechend.

Wagner, der beim Sieg bei den New York Knicks mit 28 Punkten unter der Woche seinen Saisonbestwert aufgestellt hatte, übernahm vor allem in der Crunchtime mit zwei verwandelten Dreiern in den letzten 90 Sekunden Verantwortung. Der Starspieler trug wegen eines Nasenbeinbruchs erneut einen speziellen Gesichtsschutz.