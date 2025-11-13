Franz Wagner liefert in der NBA seine beste Saisonleistung und führt die Orlando Magic zum Sieg. Für Dennis Schröder läuft es hingegen weiter nicht rund.

Ein glänzend aufgelegter Franz Wagner hat die Orlando Magic als Maskenmann zu einem überzeugenden Auswärtssieg in der NBA geführt. Der deutsche Welt- und Europameister avancierte beim 124:107 bei den New York Knicks mit 28 Punkten zum Top-Scorer seines Teams und erzielte dabei seinen Saisonbestwert.

Zudem steuerte Wagner, der wegen eines Nasenbeinbruchs aus der Partie gegen die Portland Trail Blazers (115:112) mit einem speziellen Gesichtsschutz spielte, vier Assists und neun Rebounds zum sechsten Erfolg der Magic in dieser Spielzeit bei. Nationalmannschaftskollege Tristan da Silva kam für die Franchise aus Florida auf acht Zähler, zwei Assists und fünf Rebounds.

Bei den Knicks, die nach zuletzt fünf Siegen ihre vierte Saisonniederlage hinnehmen mussten, spielte der deutsche Center Ariel Hukporti lediglich zwei Minuten und blieb ohne Punkte. Bester Werfer für das Team aus dem Big Apple war Jalen Brunson mit 31 Zählern.

Den nächsten Abend zum Vergessen erlebte dagegen Dennis Schröder. Beim 100:133 mit den Sacramento Kings bei seinem Ex-Klub Atlanta Hawks war der Kapitän der deutschen Welt- und Europameister erneut chancenlos und erlebte die vierte Klatsche hintereinander. Schröder, der im Spiel zuvor keinen Korb erzielt hatte, kam auf neun Punkte. Die Kings liegen mit drei Siegen und neun Niederlagen auf Platz 13 der Western Conference.