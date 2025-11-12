Die Dallas Mavericks haben General Manager Nico Harrison entlassen. Auch wenn er den sportlichen Fehlstart nicht allein zu verantworten hat, war die Trennung alternativlos. Das hat auch mit Dirk Nowitzki zu tun. Ein Kommentar. Von Julian Huter Die Dallas Mavericks haben General Manager Nico Harrison nach einem Fehlstart in die neue NBA-Saison entlassen. Fans der Texaner forderten schon seit Monaten dessen Rauswurf - sein Name wird für immer untrennbar mit dem unrühmlichen Luka-Doncic-Trade verbunden sein. Der Zeitpunkt kommt nun doch etwas überraschend. Ja, die Mavericks hinken sportlich bisher den Erwartungen hinterher. Allerdings liegt das an Problemen, die auch ein neuer GM nicht von Zauberhand lösen kann.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anthony Davis und Kyrie Irving, die das Fundament der Post-Doncic-Mavericks bilden sollten, fallen aktuell verletzt aus - Nummer-1-Pick Cooper Flagg, der mittelfristig zum neuen Gesicht der Franchise aufgebaut werden soll, ist ein Rookie, der noch keine 15 Spiele absolviert hat.

Anzeige

NBA: War Nico Harrison nur ein Sündenbock? Nein! Sicher kann man Harrison ankreiden, dass er für Davis getradet hatte, obwohl dessen Verletzungshistorie bestens bekannt war. Dennoch haben wir nie wirklich erfahren, ob Harrisons sportliche Vision für die Mavs funktioniert hätte oder nicht. Aus sportlicher Sicht wirkt die Gemengelage eher so, als hätten die Mavericks einen Sündenbock geopfert, der Druck von der Mannschaft und der Teamführung nehmen soll. Viele Siege dürfen die Dallas-Fans in den kommenden Wochen auch mit einem neuen GM nicht erwarten. Harrison mag aus sportlicher Sicht ein Bauernopfer sein - dennoch ist diese Entlassung alternativlos.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Dallas Mavericks verspielen Nowitzkis emotionales Erbe Denn mit dem Doncic-Trade hat er nicht nur das sportliche Erbe der Nowitzki-Ära verkauft, sondern auch das emotionale. Kaum ein Spieler in der NBA-Geschichte verkörpert Loyalität gegenüber seinem Team so sehr wie der Hall of Famer aus Würzburg. Über die Jahre bildeten Nowitzki und die Mavericks eine einzigartige Symbiose in einer Liga, in der Sentimentalität normalerweise wenig bis gar nichts Wert ist. "The NBA is a business" heißt es immer, wenn ein Fan-Liebling weggetradet wird oder woanders unterschreibt. In der öffentlichen Wahrnehmung - gerade auch in Deutschland - waren die Mavericks eine der wenigen Ausnahmen. NBA: Hartenstein siegt - Schröder Disasterclass Das Eigentümer-Superstar-Duo Mark Cuban und Nowitzki bescherten den Mavs nicht nur sportlichen Erfolg - sondern stifteten Identität für eine Franchise, die bis dahin eher als graue Maus wahrgenommen wurde. Der Doncic-Trade war die endgültige Zäsur für eben jene.