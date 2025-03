Noch mehr NBA live im Free-TV! ProSieben und ProSieben MAXX zeigen auch in der Saison 2024/25 mehr als 50 NBA-Spiele der Regular Season sowie weitere Begegnungen des In-Season-Tournaments, in den Playoffs und den Finals live und exklusiv im deutschen Free-TV. Die vergangenen Partien:

Bei ran laufen die Partien regelmäßig zur besten Sendezeit in der Prime Time am Samstag- und Sonntagabend und gleichzeitig live auf ran.de, in der ran-App und auf Joyn.

NBA 2024/25 live auf ProSieben MAXX: Die nächsten Übertragungen

Sonntag, 16. März, 1:15 Uhr: New York Knicks at Golden State Warriors live auf ProSieben MAXX, Joyn, ran.de und in der ran-App

Sonntag, 16. März, 17:45 Uhr: Orlando Magic at Cleveland Cavaliers live auf ProSieben MAXX, Joyn, ran.de und in der ran-App