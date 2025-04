Als die Uhr herunter lief, wussten die Basketball-Weltmeister längst, dass die Titeljagd in der NBA für Orlando Magic erneut früh enden würde. Doch bei allem Frust geht besonders Franz gereift in den EM-Sommer.

Wagner zeigte im Vorjahr sein Potenzial

Anders als im Vorjahr, als Orlando in sieben Spielen an den Cleveland Cavaliers gescheitert war, fiel die Serie gegen die favorisierten Celtics deutlicher aus. Durch die 89:120-Klatsche in der Nacht zum Mittwoch, bei der Wagner mit 25 Punkten bester Magic-Werfer war, verlor Orlando auch die Best-of-seven-Serie mit 1:4. Trotzdem zeigten Wagner und Co. in den einzelnen Partien phasenweise, dass in der Zukunft mit ihnen zu rechnen sein wird.

Dass es wieder nicht mit dem Viertelfinaleinzug klappte, dürfte Bundestrainer Álex Mumbrú zwar nicht unbedingt gefreut haben, es hilft ihm aber durchaus. So bekommt Franz Wagner ausreichend Ruhepause, bevor die EM-Vorrunde in Tampere/Finnland (ab 27. August) steigt.

Ziel ist bekanntlich eine Medaille bei der Endrunde in Riga, für die es einen Wagner in Top-Form braucht. Zumal Moritz Wagner wegen seines Kreuzbandrisses sicher ausfallen wird.

Dass er in der Lage ist ein Team zu führen, zeigte Franz in Orlando in der abgelaufenen Spielzeit teilweise mit Bravour. Zunächst in der regulären Saison, als er Ende des Vorjahres eine 30-Punkte-Gala an die nächste reihte und die Mannschaft in Abwesenheit des wegen einer Bauchmuskelverletzung fehlenden Paolo Banchero trug. Leider wurde Wagner, den Experten bereits als Allstar sahen, kurioserweise von der gleichen Blessur wie Banchero jäh ausgebremst.