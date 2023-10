New Orleans Pelicans: Zion Williamson - Ein Superstar unter Druck!

Anzeige Zion Williamson galt einst als größtes Talent seit LeBron James. Mittlerweile hat der 23-Jährige diesen Hype verloren. Doch warum? Und steht der Power Forward vor einer "Make or Break"-Saison? Derzeit spricht die ganze NBA-Landschaft nur über einen Spieler: Victor Wembanyama! Der als "Alien" bezeichnete Rookie von den San Antonio Spurs ist der wohl interessanteste Liga-Neuling seit LeBron James 2003. Ob er diese Vorschusslorbeeren in eine große Karriere wird ummünzen können, steht aber noch in den Sternen. Auch um Zion Williamson gab es einen ähnlichen Hype. 2019 kam der heute 23-Jährige als Top-Pick in die NBA und zu den New Orleans Pelicans (am Samstag, den 28. Oktober, ab 23:45 Uhr gegen die New York Knicks LIVE auf ProSieben MAXX und im Livestream auf ran.de, in der ran-App und auf Joyn). Im "Big Easy" ist Williamson der Durchbruch zwar gelungen, auf dem Level eines LeBron James ist er allerdings noch nicht angekommen. Es ist fraglich, ob er das je schaffen wird. Doch zu den Fakten: Wenn Williamson auf dem Parkett steht, liefert er meist ab. In seinen ersten vier NBA-Saisons erzielte er im Schnitt knapp über 25 Punkte, traf über 60 Prozent seiner Würfe und schnappte sich rund sieben Rebounds. Doch die Wahrheit liegt im Detail und, im Fall von Zion Williamson, vor allem in den Worten "Wenn Williamson auf dem Parkett steht". Vor dem Start der aktuellen Saison absolvierte der bullige Linkshänder 114 reguläre NBA-Spiele, verpasste bisher bereits knapp 200 Partien verletzungsbedingt. Die Saison 2021/22 fiel er gar komplett aus.

Hinzu kommen private Eskapaden - im Juni dieses Jahres warf ihm Porno-Sternchen Moriah Mills vor, dass er seine Freundin mit ihr mehrmals betrogen habe - und ständige Fragen über die Professionalität des US-Amerikaners. Beispiel gefällig? David Griffin, General Manager der New Orleans Pelicans, erklärte während der Saisonvorbereitung, dass Williamson seine Gewichtsprobleme endlich in den Griff bekommen hat: "Dies ist der erste Sommer, in dem Zion seinen Beruf in dieser Hinsicht ernst genommen hat."

Ist der Körper von Williamson "NBA-tauglich"? Ein Wink mit dem Zaunpfahl für Williamson, denn die vergangene Saison endete aus Sicht der Franchise in einem Desaster. Nachdem Zion im Sommer 2022 eine Vertragsverlängerung über fünf Jahre und 231 Millionen US-Dollar (davon 193 Millionen garantiert) unterschrieb, war die Spielzeit für ihn nach einer Oberschenkelverletzung schon Ende Dezember beendet. Ist der Körper von Williamson, der mit einer Größe von 1,98 Meter und einem Gewicht von rund 128 Kilogramm Schnelligkeit und Power vereint wie kein Zweiter, vielleicht gar nicht geeignet für die NBA? Oder kann er seine Probleme mit einer professionelleren Einstellung minimieren?

