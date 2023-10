Curry, der seit 2013 Markenbotschafter für Under Armour ist und bereits elf Signature-Schuhe auf den Markt gebracht hat, startete 2020 mit der US-Sportmarke seine eigene Kollektion unter dem Namen "Curry Brand".

Kings-Guard De'Aaron Fox steht wohl unmittelbar vor einem Deal mit "Curry Brand", der Signature-Kollektion von Stephen Curry und Under Armour.

Kings-Star De'Aaron Fox, der in den ersten fünf Jahren seiner Karriere einen Schuh-Deal mit Nike hatte, wird also ab dieser Saison mit den Currys am Fuß auflaufen.

Der 25-Jährige gehört zu den aufregendsten Spielern der NBA - in der vergangenen Saison führte der All-Star die Sacramento Kings zum ersten Mal seit 2006 in die Playoffs und wurde zudem ins All-Star-Team gewählt.

Immer mehr Sportmarken vollziehen den Einstieg in die NBA und versuchen, die ewige Dominanz von Nike zu unterbrechen.

Laut einem Bericht von "The Athletic" wird 76ers-Superstar Joel Embiid, MVP von 2023, einen Schuh-Deal mit "Skechers" unterschreiben, während "Reebok" NBA-Legenden Shaquille O'Neal und Allen Iverson engagiert hat, um die eigene Basketball-Kollektion zu erweitern.