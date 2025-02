NBA: Pistons siegen ohne Dennis Schröder - Auch Hartenstein erfolgreich

Mit 33 Erfolgen hat Detroit schon jetzt mehr Siege eingefahren als in den beiden vorherigen Saisons zusammen. Sechs Jahre nach der letzten Teilnahme nehmen die Play-offs als Sechster der Eastern Conference immer schärfere Konturen an.

Der deutsche Center Ariel Hukporti und seine New York Knicks besiegten unterdessen die Philadelphia 76ers mit 110:105. 38 Siege bei 20 Niederlagen bedeuten weiterhin Platz drei im Osten. Hukporti spielte von Beginn an und kam in 16 Minuten auf acht Punkte und zwei Rebounds.

Philadelphia 76ers at New York Knicks 105:110

NBA 2024/25 live auf ProSieben MAXX: Die nächsten Übertragungen

Sonntag, 2. März, 2:15 Uhr: Milwaukee Bucks at Dallas Mavericks live auf ProSieben MAXX, Joyn, ran.de und in der ran-App

Sonntag, 2. März, 18:35 Uhr: Denver Nuggets at Boston Celtics live auf ProSieben MAXX, Joyn, ran.de und in der ran-App